Bottas nerozumí ztrátě rychlosti v katarské kvalifikaci

Fin byl nejrychlejší ve druhém pátečním i sobotním dopoledním tréninku. Po kvalifikaci ale přiznal, že se po celou sobotu ve voze necítil tak dobře jako v pátek. Na svého týmového kolegu Lewise Hamiltona, který kvalifikaci vyhrál, ztratil 651 tisícin sekundy.

„Až do kvalifikace to pro mě byl dobrý víkend. Ve voze jsem se cítil opravdu dobře a silně, ale nevím, co se stalo přes noc,“ řekl Bottas.

„Ve třetím volném tréninku jsem cítil, že vítr byl oproti včerejšku jiný. Stále jsem byl nejrychlejší, musel jsem ale hodně tlačit a věděl jsem, že z toho nemohu dostat více.

„V kvalifikaci jsem se celkem trápil, hlavně v první zatáčce. Oproti včerejšímu večeru jsem měl problém připravit pneumatiky. Musíme se na to podívat. Dělal jsem maximum, jsem ale trochu zmatený z toho, co se s autem stalo přes noc.“