Bottas, nebo Russell? Mercedes možná rozhodne až v zimě

Valtteri Bottas nedávno řekl, že chce o nové smlouvě začít jednat v červenci. Vedle toho se objevily spekulace, podle kterých je už rozhodnuto a Bottase nahradí Russell. Podle Tota Wolffa však rozhodnutí zatím nepadlo.

Na otázku, kdy by mohly přijít nějaké novinky, Wolff odpověděl: „Myslím, že někdy v zimě. Ale nevím, jestli to bude v prosinci, lednu nebo únoru.“

Na další otázku, zda bude tým skutečně čekat tak dlouho, reagoval Wolff: „Je to velmi pravděpodobné, protože jsme byli vždy oddaní a loajální vůči jezdcům. A to je to, co děláme.“

Na otázku, co musí Bottas udělat, aby u Mercedesu zůstal, Wolff odpověděl: „Jezdit s autem rychle v sobotu i v neděli. Pokud to bude dělat, dostane se do velmi dobré situace, pokud jde o příští rok.“

„Je nový impuls jedna z věcí, které je třeba zvážit? Rozhodně. Ale není to hlavní hnací motor,“ řekl Wolff o případném „čerstvém větru“ v podobě změny sestavy.

„Hlavním hnacím motorem je konzistentní výkonnost. Zvláště v tomto obtížném roce potřebujeme dva jezdce. Pokud má jeden z nich špatný víkend nebo nedokončí závod, potřebujete toho druhého, aby to přivezl domů. A proto je vždy důležité, aby oba byli právě na maximu svých schopností.“