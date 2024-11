Bottas naše důvody chápe, říká šéf projektu Audi v F1 Binotto

Vše směřuje k tomu, že v příštím roce bude poprvé od konce osmdesátých let chybět na startovním roštu F1 závodník z Finska.

Valtteri Bottas, poslední „mohykán“ v tomto ohledu, totiž ztratil sedačku u Sauberu, který pokračuje ve své transformaci na tovární tým Audi.

Ačkoliv byl desetinásobný vítěz závodu ze strany týmu dlouho zvažován, nakonec dostal přednost mladý Brazilec Gabriel Bortoleto, který v současnosti vede šampionát F2.

Podle šéfa Audi pro F1 Mattii Binotta Bottas rozumí důvodům, proč nakonec nebude jedním ze dvou jezdců týmu pro sezonu 2025.

„S Valtterim vycházím velmi dobře a od srpna, kdy jsem do týmu nastoupil, máme skvělý vztah. Důvěřujeme si a myslím, že jsme si nastavili opravdu dobrou komunikaci,“ řekl Binotto, kterého cituje web RacingNews365.

„Několikrát jsme se bavili o cestě a o obtížích, které nás mohou potkat v příštích sezonách. Víme, že v kontextu transformace týmu budou blížící sezony obtížné. Bude to dlouhá cesta, takže jsem došel k závěru, že nejspíš potřebujeme mladého jezdce. Došlo v tomto smyslu k vzájemnému pochopení situace a toho, co je potřeba,“ uvedl Ital k jednáním s Bottasem, který se před tím nechal několikrát slyšet, že by měl zájem jedině o víceletou smlouvu.

„Chtěl bych každopádně zdůraznit, že byl velmi vážným kandidátem. Je rychlý, což prokázal, a v rámci týmu i paddocku je řazen hodně vysoko.Nebylo to snadné rozhodnutí, ale někdy je třeba dojít k nějakému závěru a rozhodnout se,“ dodal Binotto.