Bottas na Silverstonu dobyl Hamiltonovu půdu

Bottas přitom získal první pole position od letošního závodu ve Španělsku jen o šest tisícin rychlejším časem, než jaký zajel na Silverstonu Hamilton. Bottas díky tomu nyní vede v počtu vyhraných letošních kvalifikací, když má na svém kontě nyní čtyři pole position, zatímco Hamilton tři.

„Nebylo to perfektní kolo, pochyboval jsem ale, že někdo zajede skvělé kolo, protože kvůli povrchu trati a větru bylo velmi snadné udělat chybu,“ řekl Bottas.

V počtu vítězství naopak Bottas letos za Hamiltonem zaostává, když Brit vyhrál už šest velkých cen, zatímco Bottas jen dvě.

„Největší věcí pro mě je čistá závodní rychlost za určitých podmínek. Rok co rok se neustále učíte a když pracujete, tak zrychlujete. Nejdůležitější je přetavit tyto pole positions ve vítězství,“ dodal.

Moje rychlost se během kvalifikace zhoršovala, postěžoval si Hamilton

Pětinásobný mistr světa a pětinásobný vítěz závodu na Silverstonu si po pátečních trénincích stěžoval na stabilitu zadní části svého vozu. Před sobotními jízdami se nastavení jeho vozu zlepšilo, Hamilton měl však problém udržet svou rychlost v průběhu celé kvalifikace.

„Nastavení sedí nejlépe závodnímu režimu. Včera jsem se s tím na jedno kolo skutečně trápil a během večera jsem se to snažil zlepšit. Ve třetím tréninku to bylo skvělé, stejně jako na začátku kvalifikace. V průběhu kvalifikace se to ale zhoršovalo zpět k tomu, co jsme měli včera.“

Foto: Getty Images / Charles Coates