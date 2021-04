Bottas měl po Imole zmeškaný hovor od Russella. Nereagoval na něj a řešit to už nechce

George Russell po Imole uveřejnil na sociálních sítích omluvu. Valtteri Bottas v Portugalsku přiznal, že s Russellem nemluvil.

„Slyšel jsem o jeho příspěvku a omluvě a přečetl jsem si ji,“ odpověděl Bottas na dotaz webu Motorsport.com, zda byl s Russellem v kontaktu.

„Pokud mám být upřímný, od závodu jsme spolu nemluvili, od setkání u sportovních komisařů. V pondělí ráno jsem měl sice zmeškaný hovor, ale to jsem ještě spal.“

„Nemluvili jsme spolu, ale jsem si jistý, že pro George je to stejné – je to za námi. Je to minulost a sportovní komisaři nikoho nepotrestali. George se omluvil a je čas jít dál.“

Bottas ve čtvrtek uvedl, že o nehodě mluvil s Totem Wolffem, ale chce se soustředit na další závody.

„Po závodě jsme si promluvili, jen jsme probrali situaci, což je normální. Ale kromě toho jsme se dohodli, že si vezmeme pozitiva, poučíme se z negativ a půjdeme dál. Jedno z pozitiv určitě je, že to byl teprve druhý závod sezony a že jich zbývá ještě 21.“