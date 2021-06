Bottas má v počítači obrázek, který ho motivuje. Fotografie Hamiltona to prý není

Toto Wolff během víkendu ve Španělsku prozradil, že jednou z jeho manažerských taktik je nabádat zaměstnance, aby měli na viditelném místě fotografii svého soupeře, která má působit jako motivace.

„Můžete umístit fotku toho člověka do kalendáře nebo na stůl a pokaždé, když se objeví malý nedostatek motivace, podíváte se na tyto lidi,“ vysvětlil Wolff, kterého cituje Motorsport.com.

„Může to udělat každý. U lidí, se kterými spolupracuji, na mě takové fotografie neustále vyskakují. Je to dobré.“

Podle Wolffa je to mocná psychologická zbraň. Sám ji používá. Christian Horner a Helmut Marko na nich ale prý nejsou. „Pokud jde o mě, mám dvě fotografie, které nosím stále u sebe a které mám na ploše počítače. Ani jedna z nich nemá nic společného s formulí 1 nebo se závoděním obecně. Jde o obchod.“

V návaznosti na Wolffovy komentáře se Motorsport.com v Monaku zeptal Bottase, zda tento postup používá také on.

„Nenosím v kapse obrázek Lewise nebo Maxe. Mám jednu, vlastně inspirované loňskými rozhovory s Totem,“ řekl Bottas. „Mám jednu věc v počítači, obrázek na ploše, který je pro mě motivací pokaždé, když zapnu počítač.“

„Není to úplně pozitivní věc. Je to negativní věc, která mi vždy připomíná, abych jim ukázal, co umím.“

Bottas však nechtěl prozradit, o jaký obrázek se jedná.