Bottas má problémy s necitlivostí nohy. Může za to pedál, tým to řeší

„Letos proběhlo několik závodů, ve kterých jsme měli opravdu tuhý brzdový pedál,“ řekl Bottas v Monze. „Mám pak necitlivou nohu, protože ho musím silně sešlápnout.“

„Stalo se to znovu. Není to ideální. Není to zrovna pohodlné a může to vést k chybám.“

„Tým na tom dělá. Vždy velmi pozorně naslouchají tomu, co říkáme. Pokud jde o pohodlí jezdce, určitě na tom pracují. Myslím, že tady ještě nemáme nic, je třeba na tom pracovat. Doufejme, že tento víkend proběhne v pořádku.“

„Nevím, jestli už něco vyzkoušeli, ale jsem si jistý, že mohou udělat něco, aby zlepšili pohodlí jezdce.“

„Trávíme dost času v autě, takže chceme, aby bylo všechno perfektní. Stále lze auto ovládat, je to v pořádku. Jde o to, že to může být lepší.“

Bottas také přiznal, že podobný problém nemá poprvé. Objevil se už v roce 2017 v jeho první sezóně u Mercedesu. Tehdy šlo ale spíše o problém se sedačkou.