Bottas má plán. Chce porazit Hamiltona a získat titul

Valtteri Bottas letos neměl špatnou sezónu. Získal několik vítězství, skončí druhý v šampionátu, pomohl týmu k zisku titulu mezi jezdci. Jeho týmovým kolegou je ale Lewis Hamilton, který získal titul.

Bottase se v Brazílii zeptali, zda chce svůj přístup nějak změnit. Fin přiznal, že ho podobné otázky už unavují.

„Pokud mám být velmi upřímný, už jsem s této otázky znuděný,“ řekl Bottas. „Každý jezdec je jiný a já nejsem Nico.“

„Určitě budu mít vždy plány na nalezení různých způsobů, jak chci dosáhnout cíle, kterým je vyhrát šampionát. Vyžaduje to porazit mého týmového kolegu a také další jezdce.“

„Vždy budu raději mluvit na trati. Nejlepší je soustředit veškerou energii, kterou mám, na svůj výkon. Pokud začnu plýtvat energií jinde, může to odvést mou pozornost od řízení a to je to, na čem skutečně záleží. Mám plán na příští rok, ale nechci to sdílet. Zjistíte to.“

Z hlediska statistik je letošní sezóna pro Bottase tou nejlepší, což si sám uvědomuje. „Byla to moje zatím nejlepší sezóna ve F1, ale stále to ještě není to, na co cílím. Stále potřebuji trochu větší konzistenci a méně chyb.“

Bottas uvedl, že začíná vidět výsledky práce s inženýry i práce, kterou odvedl na svém stylu řízení.

„Dokázal jsem zacílit na mnoho slabých stránek, které jsem měl a dokázal jsem docela výrazně zlepšit své tempo za různých okolností. Je docela uspokojující to vidět. Když se vám to podaří, tak potom chcete více.“

Počty vítězství Bottase

Počty bodů Bottase

Foto: Getty Images / Robert Cianflone