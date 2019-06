Bottas ještě může Hamiltona dohnat, věří Wolff. Popsal, v čem má Fin problém

Valtteri Bottas vyhrál v Austrálii. Poté přišla druhá místa a vítězství v Baku. Mluvilo se o „novém Bottasovi“. Ve srovnáním s loňskou sezónou, ve které Fin nevyhrál žádný závod, se dostavilo zlepšení.

Hamilton však vyhrál čtyři závody za sebou a má náskok 36 bodů.

Toto Wolff si myslí, že bychom neměli Bottase odepisovat. Sám Fin po závodě řekl, že ví, že Hamilton není neporazitelný.

„Pokud by měl v některých z posledních závodů lepší start, mohl dva z nich vyhrát a on to ví,“ řekl Wolff, kterého cituje Reuters.

„Jsem optimista. Valtteri potřebuje jen jeden dobrý víkend, aby se přiblížil Lewisovi a nenechal ho v šampionátu utéci.“

Bottas má v některých závodech problémy se svými pneumatikami a to zejména těmi zadními.

„Valtteri prokázal dobrou rychlost na jedno kolo. Myslím, že se v této oblasti oproti loňské sezóně ohromně zlepšil.“

„Slabinou, kterou musí řešit, je správa pneumatik. Je si velmi dobře vědom toho, kde se musí zlepšit.“

„Jsou okruhy, kde je stejně silný jako Lewis. Někde byl i silnější. Je to tam, kde kde není omezovaný zadní částí. Na tratích, kde je tento faktor důležitější, potřebuje jen změnit svůj jízdní styl.“

„Pro závodního jezdce to není triviální záležitost, ale má všechny schopnosti, jak to udělat.“

Foto: Getty Images / Charles Coates