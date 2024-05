Bottas je zmaten výměnou inženýra a překvapen potvrzením Hülkenberga

V rámci širších změn v týmu nastoupí Valtteri Bottas do víkendové Velké ceny Miami s novým závodním inženýrem – Alexe Chana nahradí Steve Petrik.

Tým neuvedl žádný konkrétní důvod, proč se rozhodl pro tuto změnu, a to navíc před dalším sprintovým víkendem, kdy jezdci mají na přípravu jen jeden trénink.

Bottase se na změnu samozřejmě ve čtvrtek ptali novináři. „Myslím, že to je spíše otázka pro tým,“ řekl Bottas, kterého cituje racingnews365.

„Ano, byla to docela náhlá změna. Je to sprintový víkend, takže práce s novým člověkem nebude jednoduchá, ale samozřejmě se z toho snažím vytěžit maximum. Dostává se mu velké podpory. Ale ano, je to docela náhlá změna.“

„Je to součást rekonstrukce týmu. Někteří lidé odcházejí, někteří přicházejí. Je zřejmé, že mnohá z těchto rozhodnutí nejsou v mých rukou. Já taková rozhodnutí nedělám.“

Jak už jsme psali, některý ze současných jezdců týmu Kick Sauber na konci sezóny skončí – ačkoliv je docela reálné, že skončí oba. Do týmu se po 12 letech vrátí Nico Hülkenberg. Favoritem (respektive cílem Audi) na druhou sedačku je Carlos Sainz, ale seznam obsahuje i jiná jména.

Potvrzení Hülkenberga a to navíc už v dubnu Bottase zaskočilo. „Je to samozřejmě trochu brzo a trochu překvapivé. Ale trh s jezdci se začíná hýbat.“

„Dává to smysl. Je to Němec a Audi dalo jasně najevo, že chce německého jezdce, takže je to v pořádku. Uvidíme, co bude dál.“

Bottas uvedl, že zatím neví, kde bude jezdit příští rok, ale jedná s „více týmy“. „Některá jednání pokročila více než jiná, takže uvidíme.“