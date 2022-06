Bottas je u Alfy Romeo po úspěšném začátku sezóny spokojen

Po pěti sezónách strávených v mistrovském Mercedesu odešel vítěz deseti velkých cen do Alfy Romeo, kde nahradil dalšího Fina Kimiho Räikkönena.

Alfě Romeo už nyní může prohlásit letošní sezónu za úspěšnější než tu loňskou. Zatímco v roce 2021 tým získal jen 13 bodů a v Poháru konstruktérů obsadil až deváté místo, po prvních šesti letošních závodech posbíral už více než trojnásobek bodů (41) a je průběžně pátý.

40 z 41 bodů přitom získal právě Bottas, který v bodované desítce dojel vždy, když dokončil závod, což se nepovedlo jen v Saúdské Arábii, kde cíl neviděl po problémech s chlazením.

Podle Pierra Gaslyho z dalšího středopolového týmu AlphaTauri je Bottas jediným pilotem, který může díky své současné formě bojovat s piloty z předních týmů.

„Byl to dobrý vstup do sezóny,“ reagoval Bottas pro Autosport na Gaslyho slova.

Po letech strávených v Mercedesu, kde byl v pozadí Lewise Hamiltona, je Bottas rád, že v Alfě Romeo může naplno ukázat své schopnosti.

„Jsem na šťastném místě. Mohu se tu pokusit být nejlepší verzí sebe sama a jezdit tak, jak chci. Atmosféra v týmu je velmi motivující, stejně jako lidé a je pro mě opravdu inspirující, jak velmi se snaží.

„Možná to vás tlačí ještě více dopředu. Ale ano, byl to dobrý začátek sezóny. Samozřejmě jsou tu věci, které se musí zlepšit. Stále pracujeme na startech závodů, které nebyly dobré. Pracujeme také na stabilitě vozu ve vyšších rychlostech, aby nás to nelimitovalo. Z osobního pohledu je to dobré, ale vždy to může být lepší.“