Bottas je připraven nahradit Cunodu. U Red Bullu mě ale nemají rádi, říká

Valtteri Bottas přišel o sedačku. Vrátil se do Mercedesu jako rezervní jezdec. Rád by ale střídačku vystřídal opět za závodní dres. Jednou z možností je Cadillac. Bottas by ale neodmítl ani nabídku z Red Bullu.

Koncem loňského roku Bottas přiznal, že se nabídl Red Bullu, ale byl odmítnut. „Mám pocit, že někteří lidé v Red Bullu mě z nějakého důvodu nemají moc rádi,“ uvedl pro vloni v Las Vegas pro MotorsportWeek.

V podcastu Beyond the Grid Bottas potvrdil, že jednal s týmem z Milton Keynes, ale zopakoval, že je tam minimálně jeden člověk, který jeho možný přestup zablokoval.

„Bylo to smeteno ze stolu poměrně rychle, protože si myslím, že v Red Bullu je někdo, komu nejsem zrovna sympatický,“ řekl Bottas.

„Nevím, jestli se vůbec dívají mimo svou akademii. Mají spoustu jezdců, mají i juniorský tým.“

„Je to složité, protože se zdá, že ten vůz není snadné řídit. Max očividně odvádí skvělou práci. Tlačí vůz téměř za jeho hranice. A kdokoliv s ním byl v týmu, nevypadal dobře. Nevím… jen si říkám, jestli ten vůz nevyžaduje zkušeného jezdce.“

„Je to jen má spekulace, ale myslím, že vědí, že chci závodit. Vědí, že bych byl k dispozici pro příští rok. Do hlavy jim ale nevidím.“

Bottasovi bude v létě 36. Na kontě má 246 závodů, 10 vítězství a 67 umístění na stupních vítězů.

Jeho přestup do Red Bull nevypadá úplně reálně. Mnohem větší šance může mít u Cadillacu. Podle Bottase jde o „zajímavý projekt“.

„Kdybych tam byl jako jezdec, bylo by to velmi zajímavé, protože můžete začít od nuly. Tým začíná úplně od začátku a můžete skutečně ovlivnit určité směry vývoje. To by bylo velmi motivující a odměňující, až by přišly úspěchy.“

Bottas také uvedl, že obdržel nabídku na účast v IndyCar, kterou ale nakonec odmítl.

„Ovály jsem nikdy nezkoušel, ale nemám z toho obavy. Pokud to příští rok nevyjde ve F1, musím si rozhodně promyslet plán B – a jednou z možností je určitě IndyCar. A pokud by k tomu došlo, chtěl bych se tomu věnovat několik let, protože vím, že to nebude snadné. Je to jiná kategorie, jiná auta, jiné tratě. Ale zatím o tom nechci moc mluvit – chci zůstat ve Formuli 1.“