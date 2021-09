Bottas je připraven Hamiltonovi pomoci k osmému titulu

Max Verstappen vede šampionát o pět bodů. Po Velké ceně Ruska může být vše zase jinak. Verstappena čeká penalizace. Na startu bude v nejlepším případě na čtvrtém místě. Mercedesu navíc Soči sedne jako málokterá jiná trať. V dosavadních 7 závodech tady tým nenašel přemožitele. Čtyřikrát vyhrál Hamilton, dvakrát Bottas a jednou Rosberg.

V souboji o titul budou hrát důležitou roli také týmoví kolegové.

„Interně jsme diskutovali o mnoha věcech, včetně různých scénářů, protože každý závod je vždy jiný,“ řekl Bottas v Soči.

„Mohou nastat chvíle, kdy budeme muset hrát jako tým a já se budu muset pro tým obětovat.“

„V této situaci, jaká je, ano, udělal bych to, protože jsme tu jako tým a opravdu potřebujeme zajistit, abychom vyhráli oba tituly. Nejen mezi konstruktéry, ale také jezdci, a v tuto chvíli má větší šanci Lewis.“

Kolize Mezi Hamiltonem a Verstappenem v Monze Bottasovi umožnila snížit svou ztrátu na oba. Na Hamiltona ale stále ztrácí 80,5 bodu.

„Myslím, že ve formuli 1 nikdy nevíte, jak se bude sezona vyvíjet, ale pořád je před námi ještě dost závodů, takže nikdy neříkej nikdy. Budu se dál snažit jezdit co nejlépe a pokoušet se vyhrávat závody.“

„Pro mě osobně, když přijíždím na tento závod, je jedinou věcí v mé mysli vítězství. To je pro mě jediné, na čem záleží. Alespoň takový je můj přístup k sezóně.“

V roce 2018 se právě v Soči odehrála jedna z nejslavnějších týmových režií Mercedesu. Bottas vyhrál kvalifikaci, ale v závodě musel Hamiltona pustit před sebe. Hamilton tehdy bojoval o titul s Vettelem, i když rozdíl byl velký – po závodě měl Hamilton náskok 50 bodů na tehdejšího jezdce Ferrari.

„Je to už pár let zpátky a teď už alespoň můžu být s tou věcí smířený, ale tehdy ano, bylo to bolestivé a pro mě těžké to přijmout. Ale od té doby jsme se samozřejmě posunuli dál a také jsem od té doby hodně dospěl a vidím teď věci trochu jinak.“