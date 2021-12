Bottas jde proti proudu. Nový vůz podle něj není tak odlišný od toho současného

Mercedes už sice nastartoval svůj nový vůz, ale reálně se vozy vydají na trať až za několik týdnů. Jezdci si je mohli vyzkoušet zatím jen na simulátoru. Většinou uvedli, že řízení není tak příjemné a celkově jsou nové vozy velmi odlišné.

Valtteri Bottas si to však nemyslí a to měl možnost si nový vůz vyzkoušet hned na dvou simulátorech dvou týmů – Mercedesu a Alfy Romeo.

Bottas uvedl, že měl pocit, že nové vozy mají v tuto chvíli méně přítlaku. „Ale celkový pocit, alespoň ze simulací, nebyl na žádném ze simulátorů tak odlišný. Nemůžeme simulovat sledování jiných aut a podobné věci, ale není to tak strašně odlišné. Možná je tam trochu menší přítlak, ale jak jsem řekl, to se změní.“

Bottas řekl, že byl trochu smutný, když viděl, jak se F1 loučí s vozy s vysokým přítlakem, které v posledních sezónách dosahovaly rekordních časů na kolo.

„Byla to zábava, zvláště v loňském roce. Vozy byly ještě rychlejší než letos a měly větší přítlak. Byly fajn, ale příští rok vám dám vědět, jak je to s těmi novými. Pokud bude závodění lepší a budeme moci jiný vůz sledovat blíže, pak by to mělo být ještě zábavnější a myslím, že auta v budoucnu budou stejně rychlá jako nyní. Snad to tak bude.“