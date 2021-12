Bottas hodnotí své působení u Mercedesu. Nejlepší závod byla Austrálie 2019

Překvapivý konec kariéry Nica Rosberga po zisku titulu v roce 2016 donutil šéfa týmu Tota Wolffa vyřešit jezdeckou sestavu pro sezónu 2017. Z Williamsu si vytáhl člena juniorského programu Mercedesu Bottase a posadil jej vedle Lewise Hamiltona.

Fin během svého působení u Mercedesu vyhrál 10 velkých cen, dvacet kvalifikací a celkově získal 58 umístění na stupních vítězů. V letech 2019 a 2020 se stal vicemistrem světa a přispěl k pěti titulům Mercedesu v Poháru konstruktérů, který dominuje F1 od roku 2014.

S Mercedesem získal Bottas v roce 2017 také své první vítězství ve F1, když triumfoval v ruském Soči. Sám Fin ale za nejlepší vítězství kariéry považuje výhru v úvodním podniku sezóny 2019 v Austrálii.

„Po těžkém závěru roku 2018 začala sezóna 2019 bombou,“ řekl Bottas ve videu Mercedesu na YouTube.

„Velké vítězství v Austrálii. Myslím, že jsem byl v cíli nějakých 20 sekund před Lewisem. Řekl bych, že to byl můj vůbec nejlepší závod. Nebylo to jednoduché, ale skoro mi to tak připadalo. Měl jsem to pod kontrolou a celý ten pocit vrátit se po zklamání znovu v plné síle, bylo skvělé to zažít.

„Dodalo mi to opravdu hodně sebevědomí. V té sezóně jsem nakonec v poháru jezdců skončil druhý, v Suzuce jsme si jako tým zajistili titul, vyhrál jsem v Baku, což byla odveta za předchozí rok, pak v Japonsku a USA, takže hezká místa na vítězství. Všechna ta vítězství byla úžasná.“

Bottas měl během svého působení u Mercedesu vždy k dispozici jeden z nejlepších vozů ve startovním poli. Jako úplně nejlepší podle něj ale byl W11 z minulé sezóny, se kterým vyhrál závody v Rakousku a Rusku.

„Hlavně tohle auto (W11) pro mě bylo jako monstrum. Bylo tak, tak rychlé. Tohle auto z pohledu čisté výkonnosti nic nepřekoná. Nádherné auto na pohled i na řízení.“

Od příští sezóny bude Bottas závodit za Alfu Romeo, kde bude jeho týmovým kolegou nováček Kuan-jü Čou z Číny.