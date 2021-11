Bottas doufá, že se bude moci v prosinci zúčastnit testu a Alfou Romeo

V neděli 12. prosince pojede Valtteri Bottas poslední závod za Mercedes. A možná hodně důležitý závod s ohledem na situaci v Poháru konstruktérů. O pár desítek hodin později by ale Bottas rád oblékl overal Alfy Romeo a usedl do upraveného vozu švýcarského týmu.

Bottas již navštívil továrnu v Hinwilu a vyzkoušel si sedačku v „mule car“. Od 14. do 15. prosince proběhnou v Abú Dhabí testy 18palcových pneumatik.

Mluvčí Mercedesu pro Motorsport.com uvedl, že tým nemá důvod bránit Bottasovu testování pro Alfu, a dodal, že „na tom pracujeme“.

„Byl jsem tam před několika týdny,“ řekl Fin o své návštěvě Hinwilu. „Je to dobrá továrna, mají veškeré zázemí potřebné k tomu, aby byli silným týmem.“

„Myslím, že letošní auto pořádně nevyvinuli, takže od nich letos neočekávám velký pokrok. Myslím, že se od ledna těší na příští rok.“

Bottas potvrdil, že si vyzkoušel sedačku, přičemž ohledně možnosti absolvovat testy uvedl: „Jsem si jistý, že to tak bude: TBC. Uvidíme. Doufejme, že ano.“

Fréderic Vasseur uvedl, že jednání o uvolnění Bottase probíhají. „Musíme o tom jednat s Mercedesem a samozřejmě i najít dohodu,“ řekl pro Motorsport.com.

„Doufám, že se nám podaří něco najít. Smlouva je smlouva a on má smlouvu do konce roku, takže musíme najít řešení. I když bude auto příští rok úplně jiné, je to dobré cvičení pro obě strany, aby to udělaly, a aby měly zkušenosti ze společné práce. Myslím, že má smysl, aby pro nás testoval, a bude to dobrá příležitost. Jde spíše o budování vztahu mezi týmem a jezdcem.“