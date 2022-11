Bottas doufá, že Alfa Romeo příští rok překvapí

Alfa Romeo se stále drží na šestém místě v Poháru konstruktérů. Drtivou většinu bodů však tým získal na začátku sezony.

Valtteri Bottas si současné týdny a měsíce užívá. Nemusí totiž řešit svou budoucnost. „Teď, když už nemám smlouvu jen na jeden rok, je tlak všeho vnějšího mnohem menší. Díky tomu se mohu plně soustředit na svou práci,“ řekl Bottas pro Blick.

„Je to poprvé v mé kariéře, kdy mám takovou jistotu. Je dobré vědět, že veškeré úsilí, které nyní vynakládám, se mi vyplatí i příští rok.“

Alfa Romeo byla na začátku sezóny černým koněm. Těžila mimo jiné z lehkého vozu, který byl v rámci startovního roštu nejblíže k minimální hmotnosti. Ve druhé polovině sezóny už to ale tak skvělé nebylo.

„Na začátku sezony jsme nebyli daleko za Red Bullem a Ferrari, takže jsme měli dobrou šanci na umístění na stupních vítězů, pokud by se jim nedařilo. Nyní by byl téměř zázrak, pokud by se nám podařilo dostat se na stupně vítězů.“

„Mercedes se jednoznačně zlepšil. Alpine a McLaren jsou nyní také mnohem rychlejší. Na vývoji vozu pro rok 2023 pracujeme již dlouho a doufáme, že v příští sezóně budeme opět skutečně konkurenceschopní – minimálně tak, jako jsme byli na začátku roku.“

V roce 2024 se z Alfy Romeo stane opět Sauber, pak Audi. „Mám před sebou ještě dlouhou cestu. Je mi 33 let, ale podívejte se na Fernanda Alonsa, kterému je přes 40 a stále závodí na skvělé úrovni. Nevidím důvod, proč bych v té době nemohl být stále v týmu, jsem připraven na všechno, co se může za čtyři roky stát,“ uzavřel finský jezdec.