Bottas dostal letos poprvé Alfu Romeo do Q3

Až do sobotní kvalifikace na Velkou cenu Miami byla Alfa Romeo posledním týmem, který se v letošní sezóně formule 1 nedostal ještě ani jednou do třetí části. Změnil to až Valtteri Bottas.

Foto: Getty Images / Jared C. Tilton