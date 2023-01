Bottas by rád zahájil jednání o nové smlouvě co nejdříve

Před sezonou 2022 podepsal Valtteri Bottas víceletý kontrakt se Sauberem, který závodí pod hlavičkou Alfy Romeo. Fin se nyní nechal slyšet, že by rád svoji další budoucnost řešil co nejdříve.

Když se stal Valtteri Bottas před minulou sezonou pilotem Alfy Romeo, pochvaloval si, že má díky víceleté smlouvě více klidu, než tomu bylo v Mercedesu, kde byl často dlouho v nejistotě, zda bude mít práci i na příští rok.

První sezna v Saberu, který v rámci marketingové spolupráce závodí v barvách Alfy Romeo, nedopadla pro Bottase špatně. Fin samozřejmě nemohl bojovata o vítězství a pódia, jako byl zvyklý u Mercedesu, ale na druhou stranu byl v novém působišti jasným lídrem a především díky povedené úvodní části sezony obsadil v celkovém hodnocení destáté místo.

Čas ale plyne dál a Bottas rád s týmem navázal diskuze o nové smlouvě, která by mu prodloužila kariéru ve formuli 1.

I to je důvod, proč by si Fin rád zajistil další budoucnost co nejdříve, aby se mohl soustředit výhradně na závodění.

„Už někokrát jsem se ocitl v situaci, kdy mě to rozptylovalo. Takže o tom snad budeme brzy mluvit. Je pro mě důležité mít stabilitu po letech, kdy jsem ji neměl tak velkou,“ citoval Bottase Motorsport.com.

Spojení s Audi? Skvělá šance pro tým

Vzhldem k tomu, že se ze Sauberu stane v příštích letech tovární tým Audi, není divu, že je pro Bottase účast na takovém projektu zajímavá.

Letos sice bude Sauber ještě reprezentovat Alfu Romeo, ale poté nastane přechodné odbobí, které povede k defitivnímu spojení s Audi v roce 2026.

„Pro tým je to skvělá příležitost, přináší to stabilitu a něco nového,“ řekl Bottas k paktu mezi Sauberem a Audi.

„Pořád jsme ale Alfa Romeo. Myslím, že se věci pravděpodobně začnou měnit v příštím roce. Zatím se všichni soustředí na svoji práci,“ dodal Bottas s výhledem blížící se nové sezony.