Bottas by rád v F1 zůstal i v příštích letech. Myslím, že by má kariéra zde mohla trvat 20 sezon, říká

Finský závodník Valtteri Bottas se do důchodu nechystá. Ve formuli jedna by rád vydržel ještě spoustu let.

V současnosti jediný Fin v F1 Valtteri Bottas před dvěma týdny započal svoji 12. sezonu v královně motorsportu.

A i když v jeho současném angažmá u týmu Kick Sauber, které trvá již třetím rokem, nemůže pomýšlet na boje o čelní příčky, jako tomu bylo v době, kdy hájil barvy Mercedesu, Bottas na odchod z F1 rozhodně nepomýšlí.

„Myslím, že je možné, abych zde vydržel 20 sezon,“ uvedl 34letý závodník v rozhovoru pro web PlanetF1.com. Pokud by se tato vize měla naplnit, znamenalo by to, že bychom Bottase v F1 vídali ještě v roce 2032.

„Určitě tu chci být ještě několik úspěšných let, cílem a motivací je teď pokusit se nějakým způsobem vrátit blíž k předním pozicím,“ prohlásil dále vítěz deseti velkých cen a dvojnásobný vicemistr světa z let 2019 a 2020.

Vzhledem k tomu, že tým Sauber, pro který Bottas závodí od sezony 2022, přebírá ambiciózní Audi, není divu, že by finský závodník chtěl být součástí přerodu stáje z Hinwilu na tovární tým německé automobilky.

„Myslím, že by se mi mohly naskytnout zajímavé příležitosti. V tuto chvíli je mou prioritou projekt Audi, jehož součástí bych chtěl být na delší časové období. Ideálně pak v roli lídra. To je teď můj největší cíl z hlediska toho, co vidím dnes, ale samozřejmě se věci mohou změnit,“ uvědomuje si rodák z Nastoly.