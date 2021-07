Bottas by mohl zamířit do Alfy Romeo

Mercedes ujišťuje, že rozhodnutí o druhém jezdci nepadlo. Má se tak stát během léta. Ve hře jsou jen dvě jména – Valtteri Bottas a George Russell.

Pokud by Mercedes prodloužil s Bottasem, Russell by patrně zůstal u Williamsu. Kam by ale zamířil Bottas, v případě, že skončí on?

Spekulovalo se nad jeho možným návratem do Williamsu, který jde pod novými majiteli z Dorilton Capital sice pomalu ale přece jen nahoru.

Podle Motorsport.com ale i dalších zdrojů je však ve hře i možný přesun do Alfy Romeo. Došlo by k výměně „Fina za Fina“. V případě Icemana je totiž stále méně pravděpodobné, že bude pokračovat i v příštím roce.

Bottas by přinesl potřebné zkušenosti i rychlost. Žádná jednání zatím nezačala, ale mělo dojít k prvnímu kontaktu. V současné době se čeká na rozhodnutí Mercedesu.

Majitel Alfy Romeo Finn Rausing a šéf týmu Fred Vasseur prý s vyřešením jezdecké sestavy pro příští rok nespěchají a otevřeně prohlásili, že počkají, až si Mercedes a Red Bull vyřeší své sestavy.

„Uvidíme, jak se bude trh vyvíjet,“ řekl Vasseur. „Myslím, že jako obvykle systém naplní místa na špici. Znamená to, že se musí rozhodnout Mercedes a pak se musí rozhodnout Red Bull. Následně dojde k dominovému efektu a v určité fázi budeme mít na stole určité příležitosti a v této fázi přijmeme rozhodnutí.“