Bottas by měl F1 opustit a jít pracovat do cirkusu, kritizuje Fina bývalý nizozemský šéf závodních týmů

Poté, co na konci sezony 2021 opustil Valtteri Bottas Mercedes a zamířil do menšího týmu z Hinwilu, který je nyní znám opět jako Sauber, začal se finský závodník prezentovat mnohem více uvolněně, což dává znát především komunikací na sociálních sítích.

Na nich vítěz 10 velkých cen často sdílí vtipné příspěvky, přičemž si často také dělá legraci ze své nové image.

Nový přístup Bottase však není všem po chuti. Příkladem je i vyjádření bývalého šéfa závodních týmů Franse Verschuura.

„Prostě musí zastavit, stejně jako Pérez," řekl Verschuur v pořadu Race Café nizozemské TV stanice.

„To, co dělá, do formule 1 nepatří. Víte, kolik je (v juniorských sériích, pozn. red.) talentů? Může pracovat v cirkuse s Ricciardem, jsou to dva klauni. Měli by hlavně rychle jezdit a až pak dělat humor.“ dodal Verschuur, který v nizozemských médií často komentuje dění v F1.