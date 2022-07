Boschung: Nejpozději příští rok se vrátím

Po povedeném roce 2021 vstupoval Ralph Boschung do sezóny 2022 s velkými nadějemi. A v Bahrajnu začal opravdu slibně. Bohužel po závodním víkendu v Imole se mu začaly objevovat bolesti za krkem, které ho vyřadily už z několika závodních víkendů a ani v nejbližší době se nejspíše do svého vozu nevrátí. Přesto s ním do budoucna ještě rozhodně musíme počítat.

Jak se vlastně tento švýcarský pilot k motorsportu dostal? „Když jsem byl hodně malý, začal jsem jen tak pro zábavu jezdit na pronajaté motokáře. Pak jsem nějaký čas jezdil na motorkách, ale nakonec jsme se k motokárám vrátil. Ze začátku to bylo vždy jen ale pro zábavu,“ řekl Boschung pro F1sport.

Ralph ve formuli 2 působí již od jejího samotného vzniku, tedy od sezóny 2017. Vynechal pouze ročník 2020 a i tam se zúčastnil alespoň finálového víkendu v Bahrajnu. Ve formuli 2 působí tedy svou pátou sezónu, i když tak jednoduché to není:

„Myslím, že 5 sezón není správný údaj. Úplně celou sezónu se mi podařilo odjet pouze jednou [rok 2021 – pozn. redakce] a letos se mi to bohužel opět nepodaří. Takže byl jsem tady pět let, ale rozhodně ne celých pět sezón.“

„Určitě jsem v průběhu té doby získal dobré zkušenosti, které zahrnují různé vozy i různé pneumatiky. Rozhodně to pomáhá, ale není to všechno.“

Ralph vstupoval do sezóny 2022 s velkými nadějemi, bohužel vše překazily jeho problémy s krkem

Když se podíváme na jeho působení v paddocku F3/F2 pohybuje se tu dokonce již od roku 2015, kdy odjel dvě sezóny v GP3. Zažil tak nejen proměny vozů, pneumatik, ale i sérií.

„Nemám žádnou nejlepší vzpomínku, je to spíše o poznávání vážně skvělých lidí. V paddocku mám docela velkou skupinu přátel. Ale za dobrou vzpomínku by se dalo považovat mé vítězství v Rakousku 2016 v GP3.“

Za své působení v obou šampionátech vystřídal Boschung řadu týmu: Jenzer, Korainen, Trident nebo MP Motorsport. Nejvíce času ale strávil u Camposu. Tam jezdil v letech 2017, 2021 a u španělského týmu působí i letos. „V Camposu se cítím jako doma. Jsem s nimi opravdu šťastný, máme spolu velmi dobré vztahy a já se těším, co všechno spolu ještě zažijeme.“

V F2 tedy už závodil proti opravu velkým jménům jako Leclerc, Russell, de Vrise či Schumacher. Jak v porovnání s nimi hodnotí letošní jezdecké pole? „Velmi vysoko. Myslím, že každý rok nejen jezdci, ale také týmy a inženýři jsou lepší. Úroveň inženýrství se stává velmi vysokou, takže cítím, že každý rok je to náročnější.“

Ralph odstartoval letošní sezónu velmi nadějně. V Bahrajnu skončil v obou závodech čtvrtý a v Imole získal své první letošní podium.

„Letošní první závod v Bahrajnu považuji za svůj doposud nejlepší v F2. Skončil jsem čtvrtý, byl bych skončil druhý nebo první, ale měl jsem problémy s řízením. Nakonec se mi podařilo dojet čtvrtý, ale myslím, že to byl můj doposud nejlepší výkon.“

Po závodním víkendu v Imole se pilotovy stáje Campos bohužel neustále vrací bolest za krkem. V Barceloně a Monaku byl kvůli ní dokonce nucen odstoupit v průběhu závodního víkendu. V Baku a Silverstone sice závodil, ale v Rakousku za něho už definitivně nastoupil Merhi. A jak to tak vypadá, ve Švýcarově voze si ještě nějaký čas pobude.

S formulí 2 ale určitě ještě nekončí

„Do Imoly jsem byl se sezónou velmi spokojen, teď mi ale naneštěstí vše ničí problémy s krkem. Uvidíme jestli budu ještě letos pokračovat nebo ne, možná budu muset předčasně ukončit sezónu. Ale jedna věc je jistá, budu tu i příští rok.“

V F2 má totiž ještě nesplněné cíle: „Pole position a vítězství v závodě.“

O tom co plánuje dělat až přeci jen v F2 skončí, příliš mluvit nechce. „Mám v plánu hodně věcí, ne jen spojené se závoděním. Ale příští rok budu určitě pokračovat v F2.“