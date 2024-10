Bortolotti získal s Lamborghini první titul v DTM!

Italský tovární pilot Lamborghini přijížděl na okruh ve spolkové zemi Bádensko-Württembersko jako lídr šampionátu, nicméně o své vedení v žebříčku jezdců přišel po sobotě. Úvodní závod na Hockenheimu totiž vyhrál Kelvin van der Linde se svým Audi stáje Abt a převzal celkové vedení.

Bortolotti ale nesložil zbraně. Neděle naopak probíhala zcela v Italově režii. Čtyřiatřicetiletý pilot se díky zisku tří bodů za pole position dostal v neděli dopoledne zpět do čela šampionátu o jediný bod před van der Lindeho. Do závodu odstartoval skvěle, a i když se po pit stopech propadl za Lucu Engstlera s dalším Lamborghini, vůbec mu to nemuselo vadit.

Mirko Bortolotti dojel za Engstlerem druhý, van der Linde se naopak celý závod trápil na pomezí první a druhé desítky. Italský závodník tak mohl zakončit sezonu jako šampion, což bouřlivě oslavil děláním „koblih“ před zaplněnými tribunami v nájezdu na hlavní rovinku.

Italský pilot vyhrál titul v DTM poprvé od sezony 1993, tehdy slavil Nicola Larini s vozem Alfa Romeo. Příští rok odstartuje Bortolottiho cesta za obhajobou 25.-27. dubna prvním víkendem na Oscherslebenu. Je zatím otázkou, jestli bude Bortolotti stále pilotem stáje SSR Performance, která by podle zdrojů F1sport mohla své působení v DTM ukončit. V takovém případě by se možná nabízel Bortolottiho přestup paradoxně do van der Lindeho týmu Abt. Německá stáje totiž letos naposledy spolupracovala s Audi a příští rok nasadí do DTM právě vozy Lamborghini Huracan GT3. Variantou je také to, že se Bortolotti už do seriálu po zisku titulu nevrátí, jako továrnímu pilotovi italské značky se mu samozřejmě otevírá celá škála dalších možností.