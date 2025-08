Bortoleto zakončil první polovinu debutové sezóny nejlepším výsledkem ve F1

Pilot Sauberu položil základ úspěchu v sobotní kvalifikaci, kdy se díky sedmému času mohl postavit do čtvrté řady před Maxe Verstappena.

Během závodu si pak poradil s Lancem Strollem a dojel mezi oběma jezdci Astonu Martin na šestém místě. Brazilec tak přidal další bodované umístění k osmému místu z Rakouska a devátému z Belgie.

„Mám z tohoto výsledku obrovskou radost, je to náš dosud nejlepší výsledek a ukazuje skvělou práci, kterou jako tým děláme. Dělali jsme kroky správným směrem a tohle je jen začátek,“ řekl Bortoleto.

„Závod samotný byl velmi náročný a těžký po psychické stránce, kdy si během 70 kol nemůžete dovolit udělat chybu, ale já udělal všechno správně. Naplno jsme využili každé příležitosti. Mít před sebou dvojnásobného mistra světa (Fernanda Alonsa) a čtyřnásobného mistra světa (Maxe Verstappena) za mnou byla neuvěřitelná zkušenost, tyto momenty mi připomínají, kam daleko jsme došli.

„Všem členům týmu na trati i v Hinwilu chci poděkovat za první polovinu sezóny. To, čeho jsme dosáhli, by nebylo možné bez práce, kterou jsme spolu odvedli. Chci si to užít se svou rodinou a oslavit tento pokrok, kterého jsme jako tým dosáhli.“

Zdroj: Sauber