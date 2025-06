Bortoleto udržel top 10, Hülkenberg se na body dostal z posledního místa

Brazilec, který letos absolvuje svou první sezónu ve F1, se v sobotní kvalifikaci poprvé dostal až do třetí části, kde obsadil osmé místo.

Na osmé pozici závod také dokončil a získal své první čtyři body ve F1. Brazilský pilot naposledy ve F1 bodoval v roce 2017, kdy ve svém posledním závodě kariéry skončil desátý Felipe Massa.

„Jsem nadšený, že jsem získal své první body ve formuli 1, navíc když jsme (pro tým) bodovali oba. Byl to skvělý závod, nabitý od startu do cíle a jsem opravdu hrdý, co jsme spolu jako tým dnes dokázali,“ řekl Bortoleto.

„Rychlost byla dobrá, strategie nám vyšla a celý tým odvedl neuvěřitelnou práci. Ukazuje to, jaký velký pokrok jsme udělali a čeho jsme schopni, když si všechno sedne. Tohle je ale jen začátek, pro mě to znamená pokračovat ve zlepšování se a mířit za ještě lepšími výsledky.

„Souboj s Fernandem (Alonsem) na konci byl zábavný, neulehčil mi to, dnes to ale bylo o týmu a že jsme udělali tento důležitý krok spolu.“

Hülkenberg bodoval potřetí za sebou

Třetí závod v řadě zakončil na bodech Nico Hülkenberg. Německý veterán přitom do závodu na Red Bull Ringu startoval z poslední pozice.

V průběhu závodu se ale dokázal probojovat až do bodované desítky a připsat si body za deváté místo.

„Je to skvělý pocit být potřetí za sebou na bodech, obzvlášť po těžké včerejší kvalifikaci. Zajeli jsme dnes dobrý závod, zvolili jsme agresivní strategii, brzký první pit stop a podařilo se nám udržet pneumatiky, také rychlost byla dobrá. Vyplatilo se to,“ řekl Hülkenberg.

„Od Barcelony jsme přišli s lepším vyvážením vozu a tím je vyrovnanější i náš výkon. Třikrát za sebou na třech různých typech okruhů jsme nyní ukázali konstantně dobrou výkonnost. Dvojité body jsou pro tým skvělým výsledkem a jsem rád, že Gabi získal své první body ve F1.“