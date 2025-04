Bortoleto mi připomíná Leclerca, říká inženýr Sauberu

Od svého vstupu do F1 v první polovině 90. let je Sauber vnímán jako tým, který pravidelně dává šance nováčkům, z nichž se později stali hvězdy. V minulosti to byl například Kimi Räikkonen, ale třeba také Robert Kubica (v časech, kdy tým jezdil pod hlavičkou BMW) či Charles Leclerc.

Jednoho nováčka najdeme v sestavě Sauberu, ze kterého se v příštím roce stane tovární tým Audi, i letos. Je ním Brazil Gabriel Bortoleto, jenž vloni ovládl juniorský šampionát formule 2 a je všeobecně vnímán jako jeden z největších talentů své generace.

Bortoleto sice, na rozdíl od svého kolegy Nika Hülkenberga, na první letošní body čeká, ale i tak jsou s jeho přístupem a výkony v Sauberu spokojeni. Potvrzují to i slova dlouholetého pracovníka týmu Beata Zehndera.

„Má v sobě velký kus sebekritiky,“ říká na adresu mladého Brazilce Zehnder, kterého cituje Autosport.

„Po kvalifikaci v Bahrajnu byl na sebe naštvaný, protože Nico zajel ve druhé části lepší čas, byť mu byl nakonec škrtnut kvůli traťovým limitům. Nico byl zkrátka o něco rychlejší, přičemž cílem Gabiho je, aby byl rychlejší než Nico,“ poznamenal švýcarský inženýr.

„Je velmi otevřený, pokud udělá chybu je sebekritický. Připomíná mi Charlese (Leclerca). Je na stejné úrovni, co se týče pracovní etiky, spolupráce s inženýry či toho, kolik času tráví s inženýry. Opravdu upřímně doufám, že se nám podaří dát mu v průběhu této sezony auto, které mu umožní získávat body, protože si to zaslouží. Je to vynikající jezdec,“ uvedl dále Zehnder, který v Sauberu působí více než 30 let.