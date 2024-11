Bortoleto: Hodně jsem usiloval o sedačku v F1 už pro příští sezonu. Nechtěl jsem rok nezávodit

Ačkoliv je Brazílie tradičním dodavatelem talentů pro F1, již od konce sezony 2017 nemá v královně motorsportu stálé zastoupení – pokud tedy nebudeme počítat rezervní piloty vč. Pietra Fittipaldiho, který v roce 2020 odjel dvě velké ceny.

Na začátku ročníku 2025 však v tomto ohledu dojde ke změně, když místo u stáje Sauber, která se postupně mění v tovární tým automobilky Audi, zaujme Gabriel Bortoleto.

„Je to úžasný pocit,“ řekl Bortoleto krátce po potvrzení nového angažmá oficiálnímu webu F1.

„Je to jako sen. Od mládí jsem závodil se snem dostat se jednou do F1 a teď, když jsem mohl podepsat smlouvu a dostat se pro rok 2025 na startovní rošt, jsem za to velmi vděčný. Moc se na to těším,“ uvedl dále Brazilec, který je v současné době lídrem šampionátu F2.

Rodák ze São Paula nicméně přiznal, že zástupci Sauberu, potažmo Audi, v souvislosti s jeho osobou uvažovali o tom, zda jej podepsat již pro sezonu 2025, nebo až pro rok 2026.

Bortoleto však podle svých slov nechtěl čekat a dělal vše proto, aby si místo v F1 zajistil co nejdřív.

„Jsem za to rád, protože jsem nechtěl zůstat jeden rok bez závodění. To, že mohu postupovat v cestě z F3 a F2 do F1 je podle mě ten nejlepší způsob, jak to udělat,“ sdílel svůj pohled 20letý pilot, který má v projekt Audi důvěru.

„Myslím, že projekt, který mi Mattia (Binotto, pozn. red.) ukázal, je skvělý a zároveň vzrušující, takže se na to těším,“ dodal Bortoleto, který však až do konce letošní sezony bude juniorem McLarenu.