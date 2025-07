Bortoleto bude nejlepším jezdcem své generace, říká na adresu svého „klienta“ Alonso

Fernando Alonso a Gabriel Bortoleto jsou vůči sobě v zajímavé „dvojroli“. Na jednu stranu jsou soupeři, ale mimo závody de facto spolupracovníci. Bortoleto totiž patří do skupiny jezdců, o které se manažersky stará Alonsova společnost F14 Management.

Bortoleto letos závodí v F1 prvním rokem, a přestože má na svém kontě zatím podstatně méně bodů než jeho týmový kolega Niko Hülkenberg (4:37), jsou jeho výkony všeobecně považovány za dobré. A to třeba i z toho důvodu, že například v kvalifikacích Brazilec zatím drží s Němcem remízu.

Spokojen je s výkony Bortoleta také Alonso.

„Je to dobré, ale nejsem překvapen,“ uvedl 43letý matador a současný pilot stáje Aston Martin.

„Coby nováček dokázal vyhrát ve formuli 3 i ve formuli 2. Před sezonou (v F1, pozn. red.) neabsolvoval žádné testy se staršími vozy a přesto odvádí odvádí neuvěřitelnou práci. Jiní (nováčci) mohou mít lepší vůz, někteří z nich dosáhnou na úspěch dříve než on, ale z dlouhodobého hlediska nakonec vyjde z této generace jako ten nejlepší,“ prohlásil dále Alonso na adresu jezdce Sauberu.

„Společně s Nikem dokázali do týmu, který se vloni trápil, vnést novou motivaci. To, co předvádí, je neuvěřitelné,“ podotkl rodák z Ovieda, který nedávno s Bortoletem svedl i jeden zajímavý souboj – konkrétně šlo o sedmou příčku v GP Rakouska.

Alonso z bitvy nakonec vyšel jako vítěz, byť mu ke konci závodu ve Spielbergu pomohlo i to, že mu v závěru velké ceny poskytly DRS o kolo vpřed jedoucí vozy McLarenu, díky čemuž dokázal zkušený pilot odolat útokům ze strany svého „klienta“.

„Měl jsem v tomto ohledu štěstí – bez toho bych neměl šanci udržet ho za sebou. Byl to ale dobrý souboj. Několikrát jsme jeli bok po boku, ale vždy s respektem. Už jsme takhle párkrát společně jeli na motokárách či na simulátoru, takže jsme si to takhle zopakovali. Když jsem pak projel cílem před ním, měl jsem z toho radost,“ popsal Alonso.