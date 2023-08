Bonjour, je suis Mattio. Binotto se má stát šéfem Alpine a přivést si pár inženýrů z Ferrari

Alpine má prozatímního šéfa týmu. Stálým šéfem by se měl podle spekulací stát Mattia Binotto. Do Alpine nemusí přijít sám.

Po víkendu ve Spa si v továrně ve Spa zabalili své věci hned tři klíčoví zaměstnanci. Skončil šéf týmu Otmar Szafnauer, sportovní ředitel Alan Permane a technický šéf Pat Fry.

Vedení Alpine či spíše Renaultu došla trpělivost. Chtěli vidět výsledky, ale místo toho přišel opak. Tým sice získal pódium v Monaku a „pódium“ ve sprintu ve Spa, ale celkově je to horší než vloni. V roce 2022 skončil tým na čtvrtém místě, letos je šestý a vzhledem k tomu, že má zhruba polovinu bodů co pátý McLaren, tak to ani nevypadá na obrat ve zbývající části sezóny.

Podle Motorsport Italia mohl hrát roli také nový investor. Konsorcium Otro Capital, RedBird Capital Partners a Maximum Effort Investments nedávno převzalo 24 % akcií v hodnotě 200 milionů dolarů. Noví akcionáři měli podpořit „velký letní úklid“ šéfa Renaultu.

Do čela Alpine se postavil dočasně Bruno Famin. Dříve vedl Peugeot Sport a pracoval také pro FIA. Od července je víceprezidentem Alpine Motorsport.

Alpine čeká spousta práce. Netýká se to ale jen formule 1. Značka chce v příštím roce vstoupit do WEC a Famin má také řídit projekt Dakaru.

Nový šéf by tak měl ideálně nastoupit co nejdříve. Favoritem má být podle mnoha zdrojů Mattia Binotto. Podle Motorsport Italia by si s sebou přivedl také několik inženýrů z Maranella. Inženýři by ale zřejmě nezamířili do Enstone ale do Viry Chatillon, kde se vyrábí pohonná jednotka (a vyvíjí nová pro rok 2026).

Nové posily i samotný Binotto, který je motorář, mohou být přínosem. Jeden z důvodů, proč Alpine ztrácí, je ukrytý za zády jezdce. Pohonná jednotka má ztrácet na konkurenci až 30 koní.

Po jednání Komise F1 ve Spa bylo potvrzeno, že u jednoho soutěžícího „existuje výrazný výkonnostní rozdíl“. Podle FIA se výrobci dohodli, že pověří poradní výbor pro pohonné jednotky, aby se tématem zabýval a předložil Komisi své návrhy.

Reálně existují dvě cesty – snížit výkon konkurence nebo naopak navýšit výkon Alpine a to třeba dočasným rozmrazením vývoje pro továrnu ve Viry. V takovém případě by se nové posily hodily.

Pravděpodobně se ale nakonec nestane vůbec nic. Teoreticky lze ale nějaký výkon najít vyladěním software nebo vylepšením spolehlivosti.

Nedávno se objevily spekulace, že by Binotto mohl nastoupit už od Monzy. Bývalý šéf Ferrari by však měl být stále na něčem, co lze značně neohrabaně přeložit jako „zahradní dovolenou“. Nesází rajčata, ale je na dovolené, aby nemohl od Ferrari k novému zaměstnavateli přinést čerstvé informace. Smlouvu Binotta nikdo nezná, ale podle všeho má dovolená vypršet až na konci roku.

Týmy se ale někdy dohodnou na zkrácení dovolené a to třeba i výměnou za příchod jiných lidí opačným směrem. Zatím ale neexistují informace, že by mezi Ferrari a Alpine taková jednání probíhala.