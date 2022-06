Bölükbaşi: Přechod k reálnému závodění nebyl úplně jednoduchý

Cem Bölükbaşi se k motorsportu dostal poměrně netradiční cestou, a to přes virtuální závody. Mezi roky 2017 a 2019 závodil ve Formula One eSports Series oficiálně pořádané pod hlavičkou formule 1. Tam jezdil za tým McLaren a později Toro Rosso. V období lockdownů v první polovině roku 2020 si v eEsport soutěžích zazávodil i proti reálným pilotům F1 a vyhrál šampionát Formula Renault Esport Series.

„Myslím, že technologie se každým dnem zlepšují, a i simulátory se stále více přibližují opravdovému životu. Ale i tak nebyl můj přechod k reálnému závodění úplně jednoduchý. Každý den jsem musel po fyzické stránce hodně cvičit v posilovně, a než jsem usedl do vozu formule 2, řídil jsem řadu jiných aut.“

K reálnému závodění se dostal v roce 2019, a to nejdříve přes GT4. Vyzkoušel si i jeden závod v ELMS a jeho první formulová sezóna se uskutečnila teprve loni, kdy závodil v asijské F3 a následně v Euroformuli Open. Proti mnohem více zkušeným pilotům v poli se ale necítím příliš znevýhodněn.

Cem je prvním pilotem, kterému se podařilo dostat se od virtuálního závodění až do formule 2

„Nevýhodu proti ostatním příliš nepociťuji, protože jsem předtím odjel hodně závodů na simulátoru. Samozřejmě mi v porovnání s ostatními určité zkušenosti chybí, ale myslím, že se jim přibližuji a neměl by to být problém.“

Letos Cem sice zatím ještě nebodoval. Na nováčka si ale nevede nejhůř. „Jsem docela spokojen, jediným špatným momentem pro mě byla nehoda v Džiddě, samozřejmě, kvůli tomu jsem pak ztratil dva závody, ale jinak jsem ze sezóny docela šťastný.“

„Ve formuli 2 je asi nejtěžší to, že používáme jiné pneumatiky a jinou strategii ohledně pneumatik, než jsem doposud znal. Takže si zvykám jezdit s více typy pneumatik během jednoho víkendu, což je dost obtížné, ale zlepšuje se to.“

Kvůli nehodě v tréninku v Džiddě vynechal nejen oba závody v Saudské Arábii, ale i dva testovací dny v Barceloně a následný závodní víkend v Imole, kde ho ve voze Charouz Racing vystřídal David Beckmann. Až v Barceloně se mu podařilo do vozu úspěšně vrátit. Teď už žádné zdravotní potíže necítí.

„Je to jako návrat k normálu. Nemám už žádné problémy. Jako by se ta nehoda vůbec nestala. Teď je čas vrátit se zpět do rytmu. Všichni v týmu mi v tom pomáhají.“

V Monaku se blýskl, když se po startu z 18. místa zvládl probojovat na 12. místo v cíly.

O uplynulém víkendu se zúčastnil svého prvního závodního víkendu v Monaku. Tuto trať znal doposud pouze ze simulátorů a videoher. Dalo by se to tedy považovat za jeho splněný sen. „Ano samozřejmě. Jezdil jsem tuto trať na simulátoru, ale být na ní v reálném životě je něco úplně jiného.“

Cem je jediný turecký pilot, kterého najdete závodit v evropských juniorských sériích. Doma se tedy těší značné podpoře. „Jsem prvním jezdcem formule 2 z Turecka, takže fanoušci jsou samozřejmě nadšení. A já jsem také šťastný. Snažím se dělat všechno proto, aby na mě byli hrdí.“

A jak se mu líbí v týmu Charouz Racing? „Miluju to tady. V týmu se cítím jako doma. S inženýry, mechaniky a dalšími členy týmu se mi spolupracuje velmi dobře. Zlepšujeme se každý den, takže se opravdu těším na zbytek sezóny.“

„Mým cílem je dostat se po té nehodě zase co nejrychleji zpět do tempa. V čemž už mi pomohla Barcelona. Teď bych se chtěl zlepšovat každý závod, protože tohle je můj první rok ve formuli 2 a druhý rok v juniorských sériích, takže se toho mám ještě hodně co učit. A já se toho chci naučit tolik, kolik jen budu moci.“

Bölükbaşi se blýskl v Monaku, když se mu ve sprintu podařilo z osmnáctého místa na startu probojovat v úzkých uličkách Monackého knížectví až na dvanácté místo v cíli.

Bölükbaşi letos jezdí teprve svou druhou sezónu v juniorských sériích