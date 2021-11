Bolest žaludku, noční práce s inženýry. Hamilton popsal, co předcházelo pole position

„Od středy mě trochu bolel žaludek,“ řekl Hamilton. „Ale dnes jsem se cítil fantasticky, v noci jsem se dobře vyspal, takže to byl velký rozdíl.“

Hamilton byl v pátek o čtyři desetiny sekundy pomalejší než jeho týmový kolega Valtteri Bottas.

„Včerejší den byl pro mě opravdu těžký,“ vysvětlil. „Ve čtvrtek a v pátek jsem se necítil příliš dobře.“

„Opravdu jsem musel sáhnout hluboko, včera jsem tu byl až do půlnoci a pracoval jsem s inženýry, kteří také vždy pracují tak dlouho do noci. Jsou to prostě dříči a našli spoustu oblastí, ve kterých se můžu zlepšit, udělali nějaké změny pro třetí trénink a zdálo se, že to funguje. Pak se to samozřejmě musíte pokusit přenést do kvalifikace.“

Jezdec Mercedesu si pochvaloval taktiku svého týmu, který zajistil, že během své závěrečné jízdy vyjel na začátek fronty a zajistil, že se nesetká s žádným provozem.

„Neměli jsme žádný provoz a pak to poslední kolo bylo krásné, bylo to opravdu úžasné kolo. Tahle trať je úžasná na řízení, je neuvěřitelně rychlá, samé středně rychlé a rychlé zatáčky. Ale cítil jsem se dobře.“

Hamilton nakonec porazil Verstappena o téměř půl sekundy a podle dostupných informací nemá ve svém voze nový motor z Brazílie ale jeden z těch dřívějších.