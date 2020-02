Bolest z prohry je mnohem intenzivnější než radost z vítězství, říká Wolff před sezónou

Týmy většinu roku pracují na dvou projektech současně. Příprava nového vozu začíná obvykle někdy v březnu / dubnu. V příštím roce však čeká formuli 1 největší změny za poslední roky, což si žádá odlišný přístup.

„Letošní šampionát je dvouletý šampionát,“ řekl Toto Wolff včera při prezentaci nového sponzora – chemické firmy INEOS.

Podle šéfa Mercedesu bude kvůli obrovským změnám pravidel naprosto zásadní, jak tým rozdělí své zdroje.

„Je zřejmé, že na začátku je svah učení a vývoje mnohem strmější. Takže pokud se vám to špatně povede a jste měsíce pozadu, můžete pak ztrácet půl sekundy. A to je výzva, kterou jsme v minulosti přijali prostřednictvím dvou změn pravidel a líbí se nám to.“

Mercedes získal šest titulů v řadě mezi týmy a jezdci. Motivaci ale podle Wolffa neztrácí.

Pouhá myšlenka na prohru vás nutí zapomenout na všechny vaše předchozí úspěchy

„Každý rok se snažíme stanovit správné cíle a cíle, které jsou chápány v celé organizaci. Myslím, že je důležité probudit se s cílem. A nevidím v organizaci žádný nedostatek motivace. Bolest z prohry je mnohem intenzivnější a trvá mnohem déle než radost z vítězství. A to je to, co nás silně pohání. Pouhá myšlenka na prohru vás nutí zapomenout na všechny vaše předchozí úspěchy.“

Podle Wolffa loňské úspěchy letos neznamenají nic. „Všechny časy kol, všechny body jsou vynulované a my jsme opět před další výzvou.“

„Svým způsobem existuje důvod, proč šest titulů bylo rekordem. Protože je to zatraceně obtížné.“

Foto: Getty Images / Bryn Lennon