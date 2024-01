Bojovali jsme o sedmé místo, protože Albon odvedl neuvěřitelnou práci, říká Vowles. Podle něj má schopnosti na boj o titul

Vowles si uvědomuje, že do týmu bude potřebovat investovat. „Mnoho zařízení je zastaralých. Vzhledem k tomu, že byl zvýšen strop pro kapitálové investice, máme nyní větší prostor pro změny. S tím jsme již začali. Ale 20 milionů neutratíte ze dne na den. Je to proces trvající měsíce nebo roky,“ řekl Vowles pro Auto Motor und Sport.

„V ideálním případě bychom potřebovali 142 milionů na to, co by nás dostalo na úroveň špičkových týmů. Museli jsme tedy stanovit priority. To znamená odstranit naše největší slabiny. Například produkci. Každý díl, který nevyrábíme ve vlastní režii, nás stojí třikrát až čtyřikrát tolik a zabere to čas. Proto zvyšujeme naše vlastní kapacity.“

Vowles prozradil, že Williams investuje nejen do výroby ale také do simulací a simulátoru. Ten by měl být dostupný v roce 2025, takže tým by ho teoreticky mohl využít pro vývoj vozu pro rok 2026.

Aston Martin nebo McLaren investují také do nového aerodynamického tunelu. V Grove to zatím v plánu nemají. „Aerodynamický tunel je v pořádku. Podařilo se nám ho zmodernizovat za málo peněz,“ potvrdil Vowles.

F1 nedávno zavedla rozpočtové stropy a týmy musely optimalizovat své kapacity. V Grove ale stále pracuje přes 800 lidí. Není to příliš? „Víte, jak velké jsou špičkové týmy? Více než tisíc lidí. Snažím se optimalizovat počet zaměstnanců ve vztahu k vývoji vozu. Více lidí znamená méně dílů, a tedy i méně vylepšení. A naopak. Zlatá střední cesta je mezi 800 a 900 lidmi.“

Vowles nastoupil vloni, takže na vývoj vozu nemohl mít velký vliv. Podle něj byl Williams v Bahrajnu (první závod) desátý, ale měl obrovské štěstí na virtuální safety car.

„Od letní přestávky jsme udělali skutečný krok vpřed. S výjimkou Suzuky, kde jsme byli velmi pomalí, Singapuru, kde nás Pérez vyřadil z bodů, a Brazílie, kde jsme měli nehodu na startu, jsme bodovali v každém závodě až do finále. Tohle je úplně jiný tým Williams, než jaký jsme viděli na konci roku 2022 a na začátku sezony. Když jsem nastoupil, nedával jsem cíl, pokud jde o to, kde v šampionátu skončíme. Chtěl jsem tento tým vrátit na správnou cestu. Deváté místo jsem považoval za reálné, osmé místo za sen. Bojovali jsme o sedmé místo, protože Albon odvedl neuvěřitelnou práci.“

„V Montrealu, Silverstonu a Monze se ubránil celé skupině jezdců, kteří byli rychlejší než on. Pak se nám podařilo vylepšit balík, který máme, takovým způsobem, že jsme byli schopni skončit na bodech vlastními silami. Dva body sem, dva tam. Nicméně musíme zůstat nohama na zemi. Nejlepší týmy získají za jeden závodní víkend téměř tolik bodů jako my za celý rok.“

Albon má na titul

Vowles si práci Alexe Albona pochvaluje. Otázkou je, zda Brit s thajskými kořeny zůstane u týmu i v budoucnu. Vybudovat tým okolo sebe je sice lákavé, ale o služby Albona by díky jeho výsledkům mohly mít zájem i ostatní týmy. Oproti předešlým informacím by měl mít Albon smlouvu do konce příštího roku a podle nedávných zpráv ESPN už vloni neúspěšně o jeho služby usilovaly dva týmy.

„Alex, kterého vidíte dnes, je jiný než Alex, když byl v Red Bullu, nebo Alex na začátku sezony,“ říká Vowles. „Tehdy mu ještě chyběla víra v sebe sama. Teď ji má. Je šťastný, je lídr, má sebevědomí, pracuje strukturovaně a udává směr. Zní to jednoduše, ale nejjednodušší věci jsou často nejtěžší. Nikdy nevíte, jak dobrý je jeden jezdec v porovnání s druhým, dokud ho neposadíte do stejného auta ve stejnou dobu jako toho druhého.“

„Kdyby ostatní jezdci měli zítra řídit vůz Williams, pravděpodobně by se trápili. Dnes u Alexe vím, že z auta, které má k dispozici, dostává za všech okolností maximum. A pokaždé, když ho dostanete pod tlak, tak to ustojí. A dokáže si poradit i s autem, které je obtížné řídit. Tyto zkušenosti pro něj mohou být výhodou. Pro mě má Alex schopnosti na to, aby se jednou stal mistrem světa. Myslím to upřímně.“

U týmu zůstává také Logan Sargeant. Vowles se ho zastává. Podle něj není přestup do F1 jednoduchý a Sargeant zaznamenal v průběhu roku zlepšení. Podle Vowlese měl také horší počáteční podmínky.

„Piastri mohl před svým debutem odjet 11 000 testovacích kilometrů ve starém voze formule 1. Předchozí generace měla najeto 20 000 kilometrů. Logan jich měl jen 800. Od Suzuky však za Alexem příliš nezaostává.“