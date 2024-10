Boje Verstappena s Norrisem řečí čísel: Agresivní obrana se Nizozemci (zatím) vyplácí

Velké ceny Rakouska, USA a Mexika nabídly fanouškům tvrdé souboje mezi Maxem Verstappenem a Landem Norrisem, kteří zůstávají největšími kandidáty na letošní titul.

Ve všech zmíněných případech byl Verstappen jezdcem, který velmi tvrdě bránil svoji pozici, a to často i za cenu penalizace.

Po 20 odjetých závodech má Nizozemec před Britem náskok v podobě 47 bodů.

A ačkoliv se v F1 na „kdyby“ nehraje, zkusili jsme rozebrat, jaká by byla pravděpodobná situace v šampionátu, pokud by se ve všech zmíněných případech dostal Norris před Verstappena bez toho, aniž by mezi nimi došlo ke kontaktu/vytlačení a vše se obešlo i bez penalizací.

1) Bitva číslo 1: VC Rakouska

V Rakousku byla situace následující: Verstappen vedl po většinu závodu, ale ke konci jej Norris dostihl a zaútočil. Výsledek? Mezi jezdci došlo ke střetu v zatáčce číslo 3. Zatímco Verstappen dojel po opravě v boxu a 5sekundové penalizaci pátý, Norris zůstal bez bodů.

V tomto případě tedy Verstappen získal na Norrise 10 bodů, a to v situaci kdy jich teoreticky mohl snadno 7 ztratit.

2) Bitva číslo 2: VC USA

Také v Americe se souboj mezi Norrisem a Verstappenem odehrál v závěru závodu. Bránícím jezdcem byl opět Verstappen s tím, že ve hře byla třetí příčka.

V Austinu se sice Norris dokázal před Verstappena prosmýknout, svého soka však předjel nedovoleným způsobem mimo trať. Z tohoto důvodu obdržel 5sekunodovu penalizaci a propadl se za Verstappena, který místo ztráty v podobě 3 bodů, stejný počet bodů získal.

3) Bitva číslo 3: VC Mexika

Verstappen se s Norrisem kontroverzně střetl v uplynulé Velké ceně Mexika, a to hned dvakrát v 10. kole závodu, když spolu bojovali o druhé místo.

Verstappen byl v tomto případě opět v obraně, přestože ve druhé fázi souboje byl tím, kdo se snažil dostat dopředu. Ať tak či tak, Verstappen za své manévry v zatáčkách číslo čtyři a sedm obdržel 10sekundové penalizace, které ho během pit stopu stály tři pozice na dráze.

Na první pohled se tedy může zdát, že Verstappenovi taktika tvrdé obrany v Mexiku nevyšla, jelikož místo předpokládaného čtvrtého místa, které by mu bez souboje nejspíš patřilo, bral pouze body za šestou příčku. To znamenalo vůči Norrisovi, jenž závod dojel jako druhý, ztrátu 10 bodů – teoreticky o čtyři více než bez penalizací.

Nezapomínejme však na to, že Verstappen díky svým manévrům dokázal Norrise během celého prvního stintu udržet za sebou, což zřejmě zásadně přispělo k tomu, že manko jezdce McLarenu na vedoucího Sainze postupně přesáhlo 10 sekund.

V závěru velké ceny byl pak Norris podstatně rychlejší než Sainz, a proto zůstává otázkou, zda by v případě pokoření Verstappena v úvodní fázi závodu, nedokázal závod vyhrát.

V takovém případě by se tvrdé závodění Verstappenovi vyplatilo, jelikož by Norris bral 25 bodů, zatímco Verstappen nejspíš maximálně 12. Z hlediska situace v šampionátu by tak na tom byl nyní pilot Red Bullu o tři body hůř.

Sečteno podtrženo –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Vestappenovi se jeho současný přístup zatím vyplácí, a to bez ohledu na to, jak by Norris dojel v Mexiku, kdyby jej Nizozemec v úvodu velké ceny nezbrzdil. Nebýt Verstappenových manévrů, byl by jeho náskok v čele nejspíš o 16 až 23 bodů menší.