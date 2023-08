Boj o pódia? Na začátku sezony vzdálený sen, přiznává Piastri

Oscar Piastri přiznal, že na začátku sezony neočekával, že by McLaren mohl udělat během letošní sezony takový výkonnostní progres.

O nevydařeném vstupu McLarenu do letošního ročníku bylo napsáno mnohé.

Tradiční britský tým čekal na první body až do třetího závodu sezony a o moc lepších výsledků Lando Norris a Oscar Piastri nedosahovali ani následně.

Počínaje červencovou GP Rakouska se však změnilo mnohé. McLaren začal na svůj vůz nasazovat nová vylepšení, která se brzy ukázala jako velmi efektivní.

Norris hned na Red Bull Ringu dojel čtvrtý, a jakmile dostal novinky i vůz Piastriho, šly nahoru i výsledky mladého Australana. Nováček ve službách McLarenu dojel v čtvrtý v Silverstone, na Hungaroringu byl pátý, zatímco ve Spa se blýskl druhým místem ve sprintu (následnou GP kvůli kolizi nedojel).

Rodák z Melbourne, jehož manažerem je Mark Webber, nyní přiznává, že takový zvrat na začátku sezony nečekal.

„Před sezonou jsme si mysleli, že by to mohlo být za správných okolností reálné (boj o pódia, pozn. red), například ve chvíli, kdy by nedojelo několik vozů,“ uvedl Piastri, kterého cituje Autosport.

„Jakmile se ale sezona rozjela, bylo dost vzdáleným snem, že bychom mohli bojovat o první tři místa. Nyní se nám podařilo být vpředu během tří závodních víkendů v řadě, což je pozoruhodné,“ těší Australana.

„Pro mě samotného je to úžasné. Je to příjemná motivace, pokud víte, že když odvedete dobrou práci, máte auto na to, abyste skončil v první trojce,“ pokračoval Piastri, který je zatím spokojen s tím, jak jeho nováčkovská sezona probíhá.

„Jsem nadšený z toho, kde se nacházím. Myslím, že je moje dosavadní sezona docela dobrá,“ hodnotí 22letý jezdec, navzdory tomu, že podle svých slov nějaké chyby udělal.

„Určitě jsem udělal několik chyb. Bylo i pár okamžiků, které bych si přál zopakovat, ale s odstupem času je velmi snadné říkat takové věci. Stále je co zlepšovat a učit se,“ dodal Piastri.