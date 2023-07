Boj De Vriese o budoucnost ve formuli 1 se odráží do jeho závodění, soudí Magnussen

Kevin Magnussen na základě soubojů s Nyckem de Vriesem v posledních závodech míní, že je na Nizozemci znát, že bojuje o svoji budoucnost ve formuli 1.

Nizozemský závodník Nyck de Vries prožívá svojí první kompletní sezonu ve formuli 1.

I po devíti odjetých závodech však čeká na první letošní body a vzhledem k tomu, že často zaostává za Júkim Cunodou, svým týmovým kolegou z Alpha Tauri, není jisté, zda si sedačku v královně motorsportu udrží i do budoucna.

Ostatně i poradce Red Bullu, který stáj AlphaTauri vlastní, Helmut Marko se nechal slyšet, že od něj de Vries obdržel pomyslnou žlutou kartu s tím, že musí své výkony zlepšit.

Po Grand Prix Rakouska se na adresu de Vriese vyjádřil také Kevin Magnussen, který s nizozemcem na Red Bull Ringu, stejně jako dva týdny předtím v Montrealu, svedl velmi tvrdé souboje. Na základě toho v Rakousku pak de Vries dokonce dostal od sportovních komisařů penalizaci.

I když si Magnussen na počínání svého soupeře moc nestěžoval, naznačil, že je na de Vriesovi znát, že dělá vše proto, aby se v F1 udržel.

„Dostal za to trest, že? Vytlačil mě, ale asi závodí o svou budoucnost. Možná je trochu v zoufalé situaci, takže k tomu nemůžu nic moc říct. Dostal trest, je to tak, jak to je,“ prohlásil Magnussen, kterého cituje web Crash.net.

Souboj s Magnussenem po GP Rakouska okomentoval i de Vries:

„Zdá se, že se na trati rádi potkáváme. Myslím, že to bylo tvrdé závodění, ale trest beru. Nemám právo to hodnotit. Stewardi mi dali trest a přijali jsme ho. Naštěstí pro nás jsme si udělali dostatečný odstup, takže jsme neztratili žádné pozice.“