Body s příchutí javorového sirupu. Ricciardo je rád za hladký víkend

Daniel Ricciardo se krátce před startem závodu pohnul, za což dostal penalizaci 5 sekund. Výhodu tím nezískal, protože na startu dokonce o dvě pozice přišel.

Šéf výkonu vozu Guillaume Dezoteux uvedl, že šlo nejspíše o technický problém. „Postupoval správně, takže to vypadá, že je to na straně vozu, pravděpodobně nějaký mírný odpor spojky, který posunul auto o pár centimetrů dopředu,“ řekl Dezoteux

V závodě Ricciardovi pomohlo odpadnutí soupeřů – to mu vlastně pomohlo už v kvalifikaci, kdy do Q3 nepostoupili jezdci Ferrari a Pérez. V samotném závodě ale na rozdíl od týmového kolegy neudělal žádnou větší chybu a dojel osmý.

„Vzhledem k podmínkám to byl od začátku dobrý víkend a při tak bláznivém závodě jsem rád, že jsem ho dokončil s nějakými body v kapse,“ řekl Ricciardo.

„Dostal jsem penalizaci za ulitý start, což mě trochu zmátlo, protože jsem věděl, že jsem neodstartoval dříve, než zhasla světla, ale pak jsem si vzpomněl, že jsem při startu cítil, že se auto možná hýbe. Měli jsme trochu problém s autem a podíváme se na to, ale samozřejmě to byl pro náš závod krok zpět.“

„Když jsme zajeli do boxů pro přechodné pneumatiky, ztratili jsme několik pozic ve prospěch vozů, které zůstaly venku a nebyli jsme schopni z nových pneumatik vytěžit o moc víc.“

„Vypadli jsme z bodovaných pozic a závod nám tak trochu utíkal, ale jak trať ke konci osychala a my jsme jeli na středních pneumatikách, dokázal jsem se přes několik aut probojovat zpět do první desítky, což byla trochu úleva. Jsem rád, že to pro nás byl poměrně hladký víkend, a samozřejmě i za zvýšení odstupu od středu pole za námi.“

Cunoda se roztočil

Júki Cunoda ke konci závodu ztratil kontrolu nad vozem. Nejdříve minul zeď a poté jeho minul jeden z haasů. Pro Japonce to ale znamenalo faktický konec v závodě – do cíle dojel s velkou ztrátou předposlední.

„Dnes to byla moje chyba, hloupý manévr, omlouvám se týmu,“ řekl Cunoda. „Strategie byla dobrá, tým odvedl dobrou práci. Na starých přechodných pneumatikách to nebylo snadné, ale cítil jsem se dobře. Také rozhodnutí, kdy přezout na suché pneumatiky, bylo dobré. Dnešek je ale zklamáním a není to způsob, jakým jsem měl závod dokončit. Šlo jen o to, abych to dovezl domů.“