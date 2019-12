Bod za nejrychlejší kolo může způsobit kontroverze, myslí si Brawn

Ross Brawn popsal znovuzavedení pravidla o udělování bodu za nejrychlejší kolo závodu jako „velmi malé vítězství“ ve snaze učinit zásadní změny ve sportovních pravidlech formule 1. Mezi další návrhy patřilo zavedení obráceného startovního roštu, který měl být vyzkoušen v několika závodech v příští sezóně. Tento návrh byl zablokován, pravidlo o bodu navíc však zůstane zachováno.

„Zpočátku bylo hodně lidí proti, nyní to však spíše vnímáme jako úspěch,“ řekl o udělování bodu za nejrychlejší kolo závodu Brawn v interview pro web racefans.net.

Brawn se obává možné situace, ve které by v posledním závodě sezóny jeden z pilotů potřeboval pro zisk titulu mistra světa jeden bod navíc a kvůli tomu by zajel do boxů pro čerstvou sadu pneumatik. Na ní by poté zajel nejrychlejší kolo závodu a vytoužený bod navíc by získal spolu s titulem světového šampiona.

„Myslím si, že by to bylo celkem kontroverzní, o tom nepochybuji, na stranu druhou taková možnost by připadala v úvahu.“

„Pokud něco takového uděláte, měl by lídr šampionátu také zajet do boxů a zkusit to samé? Mohli bychom vidět několik různých scénářů. Nakonec by možná pilot snažící se o nejrychlejší kolo odpadl právě proto, že by se snažil zajet nejrychlejší kolo.“

„Od chvíle, kdy existuje tato možnost získaní bodu, tak je to legitimní část vašeho zbraňového arsenálu.“

Možnost zisku jednoho bodu navíc se projevila již v závodech této sezóny. Několikrát jsme byli svědky toho, jak tým povolal jednoho ze svých pilotů do boxů pro nasazení čerstvých pneumatik, na kterých se měl posléze pokusit zajet nejrychlejší kolo závodu. Někdy byly tyto snahy úspěšné, jindy zase naopak ne.

„Mnohokrát jsme v této sezóně viděli, jak kvůli možnému bodu navíc změnili jezdci a týmy přístupy k pojetí závodu,“ všiml si Brawn.

„Několikrát se pokusy o nejlepší kolo nepovedly, což je celkem zábavné. Jezdec zajel do boxů a poté se na nových pneumatikách snažil zajet nejlepší čas, ale neuspěl.“

„Rozhodně to přispělo zajímavosti a obecně si myslím, že to bylo úspěšné. Pokud takovýmto způsobem někdo vyhraje mistrovství světa, tak pouze využije otevřenou příležitost.“

Foto: Getty Images / Robert Cianflone