Bod sem, bod tam. Verstappena nezajímá, zda bude po Portugalsku v čele šampionátu

Max Verstappen zajel v Imole v posledním kole nejrychlejší kolo závodu. O chvíli později ho ale překonal Lewis Hamilton. Úřadující mistr světa je díky extra bodu v čele šampionátu. Kdyby Verstappenův čas nepřekonal, vedl by jezdec Red Bullu.

V Portugalsku je matematika jednoduchá. Pokud Verstappen Hamiltona porazí, měl by se dostat do čela šampionátu (pokud se tak nestane mimo bodovanou desítku apod.).

„Nemyslím na to, abych byl lídrem mistrovství světa. Je to dlouhá sezóna a v tuto chvíli se nedívám na klasifikaci,“ uvedl Verstappen na svém webu.

„Snažím se jen každou grand prix podávat co nejlepší výkon. Na to bych se měl zaměřit. Začátek sezóny jsme měli pozitivní a jsem s tím velmi spokojený. Doufejme, že to dokážeme udržet.“

Verstappen uvedl, že si nemyslí, že letos došlo ke zlomu, pokud jde o srovnání Red Bullu a Mercedesu.

„Nevidím to tak. Jedná se o pokračující proces snahy přiblížit se Mercedesu a v této sezóně to zatím šlo dobře. Musíme se však stále vyvíjet a tvrdě pracovat.“

Vloni získal Mercedes na okruhu Algarve double. Verstapen dojel třetí se ztrátou 34 sekund na Hamiltona.

„Vloni to byl obtížný víkend. Asfalt byl v Portimau nový a byl velmi kluzký. Doufáme, že to teď bude lepší. Je to skvělý okruh a těším se, až tam budu závodit. Prozatím jsme byli konkurenceschopnější než minulý rok, takže doufáme, že v tom budeme pokračovat i v Portugalsku.“

Někteří lidé u Mercedesu a Red Bullu, ale také v jiných týmech, teď asi nemají klidné spaní. Rozložení sil je velmi těsné. Týmy se však musí co nejdříve soustředit na velké změny pravidel v příštím roce.

Vozy pro rok 2022 jsou zatím na počítači a jejich zmenšené modely v aerodynamickém tunelu. Týmy je ale už zkoušejí také na simulátorech.

„Už víme, že auta budou mnohem pomalejší,“ pokračuje Verstappen. „Budou mít také velmi odlišné jízdní vlastnosti. Motory zůstávají stejné, takže se stejným nebo větším výkonem a menší přilnavostí to nebude snadné. Uvidíme. Myslím, že se dostaneme na úroveň přilnavosti z roku 2014 nebo 2015, takže je to velká změna. Budou vypadat velmi odlišně. Ale nejdůležitější je, a všichni v to doufáme, že se zlepší závodění. Fanouškům se to bude líbit.“