Bočnice Mercedesu Binottovi nevadí, se zrcátky má ale problém

„Pokud jde o zrcátka, jsem poněkud překvapen,“ řekl Binotto, kterého cituje Motorsport.com. „Je to docela překvapivé a něco, co byste neočekávali.“

„Již v minulosti jsme vždy tvrdili, že zrcátka by neměla mít žádný aerodynamický účel. Měli by tam být, aby jste viděli dozadu.“

„Způsob, jakým navrhli své auto, znamená, že zrcátka mají určitě významný aerodynamický účel. Myslím, že je to něco, co musíme do budoucna zastavit, o tom není pochyb, protože existuje riziko, že všechny týmy začnou navrhovat zrcátka, která budou vypadat jako vesmírné lodě. Nemyslím si, že to je to, co jako F1 hledáme.“

Binotto uvedl, že se o tom bude muset diskutovat. Zatímco zrcátka Binottovi vadí, s velmi diskutovanými bočnicemi problém nemá.

„Když se podívám na vůz Mercedesu, je to bezpochyby skvělé auto. Dobrá koncepce, zcela odlišná od té, kterou máme my. Co se týče legálnosti celkově, nemyslím si, že můžeme mít nějaké pochybnosti. Prošlo to procesem a FIA je určitě ta, která je zodpovědná za dohled a zajištění toho, že je to plně legální. Nemyslím si, že by Mercedes dělal něco nelegálního.“



Foto: Getty Images / Foto: Getty Images /

Co říkají pravidla

Binotto má pravdu v tom, že F1 dlouhodobě razí trend, že zrcátka mají být jen zrcátka. Nemá se jednat o aerodynamický prvek. V poslední době se o tom příliš nediskutovalo, ale v minilosti jsme viděli několik zásahů – zrcátka muselo kdysi upravovat i Ferrari.

Podle technických pravidel jsou zrcátka vyňata z pravidel o karosérii – spadají do působnosti článku 3.2.2, což znamená, že jejich konstrukce nesmí poskytovat žádné aerodynamické výhody: „Aerodynamický vliv jakékoli součásti vozu, která není považována za karoserii, musí být vedlejší ve srovnání s její hlavní funkcí. Jakýkoli design, jehož cílem je maximalizovat takový aerodynamický vliv, je zakázán.“