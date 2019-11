BMW získalo v Rijádu double, po startu z pole position zvítězil Sims

Sims vyhrál kvalifikaci před Sébastienem Buemim z Nissanu. Třetí skončil Lucas di Grassi s vozem Audi před čtvrtým Mitchem Evansem s monopostem Jaguar. Evans byl ale penalizován poklesem dvou míst na startovním roštu za nedodržení minimální hmotnosti vozu, a tak ze čtvrté příčky do závodu odstartoval Jerome d’Ambrosio z indického týmu Mahindra.

Obrovská penalizace po kvalifikaci postihla Jeana-Érica Vergneho, který kvůli výměně baterky v jeho voze DS Techeetah poklesl na roštu o dvacet pozic a do závodu startoval z posledního čtyřiadvacátého místa.

Alexander Sims si po startu z pole position pohlídal své první místo a do první zatáčky najížděl před Sébastienem Buemim a jeho Nissanem. Třetí pozici si hlídal Brazilec di Grassi a na dalších místech bojovali d’Ambrosio (Mahindra), da Costa (DS Techeetah), Evans (Jaguar) a Mortara (Venturi).

A good clean start for @AlexanderSims sees the @BMWMotorsport man take a big lead as we go green in Diriyah 🔋 #DiriyahEPrix pic.twitter.com/sTFRrA0TL7 — ABB Formula E (@FIAFormulaE) November 23, 2019

Sims si v prvních kolech závodu najel náskok na zbytek na startovního pole a s náskokem, který se pohyboval okolo dvou sekund, kroužil první před druhým Buemim. Za Švýcarem už byl Antonio Felix da Costa, loňský rijádský vítěz, který hledal možnou cestu na druhé místo.

Da Costa se však k útoku nedostal, protože se dopustil jezdecké chyby. V osmnácté zatáčce, která v Rijádu ukončuje nejdelší rovinku okruhu, neodhadl brzdný manévr a zezadu vrazil do Buemiho Nissanu. Švýcar se roztočil a ztratil několik pozic, ze své krkolomné pozice na trati se navíc zpět do stopy vracel nebezpečným způsobem, který málem vyústil v hromadnou nehodu.

Všechny monoposty se naštěstí dokázaly nebezpečně manévrujícímu Buemimu vyhnout, Švýcar však posléze neušel trestu v podobě průjezdu boxy. Stejná penalizace pochopitelně postihla i da Costu, který celou kolizi zavinil.

V dalším průběhu závodu se do vzájemné kolize dostali Mitch Evans a Sam Bird. Pilot Jaguaru se pokoušel před pátečního vítěze dostat vnitřkem jedné ze zatáček, Bird však vnitřní stranu zavíral a po kolizi s Evansem skončil se svým Virginem v bariéře.

Na trať musel vyjet safety car, který odkroužil několik kol v čele startovního pole. Po restartu závodu došlo k nejkontroverznějšímu momentu závodu, kdy celá řada pilotů ještě před nájezdem do dalšího kola aktivovala útočný mód vyjetím do aktivační zóny. Vyjetím z ideální stopy se pochopitelně propadli za ty jezdce, kteří se pro aktivaci nerozhodli. Tak teoreticky mohlo dojít k předjíždění ještě před tím, než to pravidla po zajetí safety caru povolují. Celá situace se ještě vyšetřuje a může ovlivnit konečné pořadí závodu.

Po odstoupení Sam Birda posléze havaroval i druhý Virgin, který pilotuje Robin Frijns. Nizozemec ztratil kontrolu nad svým vozem a skončil v bariérách, díky čemuž se na trať vrátil safety car. Ten byl však následně povolán zpět do boxů příliš brzy, zelené vlajky totiž zavlály ve chvíli, kdy na trati jeřáb stále odstraňoval Frijnsův vůz. Ředitelství závodu v reakci na nebezpečnou situaci okamžitě vyhlásilo plnou žlutou fázi.

.@EnvisionVirgin's day goes from bad to worse as @RFrijns is now also out of the race #DiriyahEPrix pic.twitter.com/Bhbv3famqJ — ABB Formula E (@FIAFormulaE) November 23, 2019

Po dalším restartu si Alexander Sims dokázal vytvořit dostatečný náskok a následně zvítězil po startu z pole position. Na druhé pozici po výborném závodě dojel Maximilian Günther se druhým BMW, německý pilot přitom startoval až devátý a finišoval s poškozeným vozem po kontaktu se Stoffelem Vandoornem. Třetí dojel Lucas di Grassi a jeho monopost Audi. Brazilec tak dojel na své startovní pozici.

Sezóna formule E 2019/2020 bude pokračovat 18. ledna v chilském Santiagu.

Foto: ABB Formula E