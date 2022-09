BMW v současné době nemá zájem vstoupit do F1

Automobilka BMW nemá v tuto chvíli zájem vstoupit do formule 1. Místo toho se soustředí na svůj program LMDh.

Po zveřejnění pravidel ohledně motorů od sezóny 2026, ve kterých bude větší podíl elektrické energie a F1 bude využívat ekologičtější palivo, se o F1 začaly znovu zajímat některé automobilky.

Svůj příchod jako výrobce motorů od roku 2026 už oznámilo Audi. Vstoupit by chtělo i Porsche, které také patří do koncernu Volkswagenu. Stuttgartská automobilka by do F1 chtěla vstoupit i přesto, že jednání s Red Bullem zkrachovala.

Návrat do F1 od roku 2026 zvažuje také Honda, která i přes svůj odchod v minulém roce stále udržuje technickou spolupráci s Red Bullem.

Šéf BMW M Motorsport Andreas Roos řekl, že absence ve F1 „pro nás není problém“, protože BMW „v tuto chvíli rozhodně nemá zájem“.

„Myslím, že musíte být také realisté,“ řekl v rozhovoru pro Motorsport-Total.com Roos, který v čele oddělení motorsportu BMW nahradil současného šéfa týmu Aston Martin ve F1 Mika Kracka.

„Ve formuli 1 máte velmi vysoké investice, a musíte být velmi úspěšní po velmi dlouhou dobu, dokud se vám to nevrátí. Jsme proto spokojeni s velkým množstvím projektů, které v současné době v motorsportu máme.“

BMW coby automobilka ve F1 působila mezi lety 2000 až 2009. Nejprve spolupracovala s Williamsem, v roce 2006 pak spojila své síly se Sauberem. Ve Velké ceně Kanady 2008 se dočkala svého jediného vítězství, než na konci následující sezóny odešla z F1.

BMW nicméně dalo jasně najevo, že se nyní chce zaměřit na svůj program LMDh ve vytrvalostních závodech.

Tento týden mnichovská automobilka oficiálně představila svůj model BMW M Hybrid V8, se kterým příští rok plánuje závodit v americkém vytrvalostním šampionátu IMSA a od roku 2024 také v Mistrovství světa vytrvalostních závodů FIA WEC, kde bude bojovat také o celkové vítězství ve 24 hodinách Le Mans.

„Prakticky se již plně věnujeme elektrifikaci a transformaci na elektrifikaci. LMDh se tam perfektně hodí, a nejen v roce 2026, kdy se formule 1 vydá tímto směrem. Z tohoto pohledu je pro nás nyní ten správný čas jít do LMDh.“

Výkonný ředitel BMW M Motorsport GmbH Frank van Meel uznal marketingovou hodnotu a úroveň závodění ve F1, BMW ale podle něj „nedělá motorsport čistě z marketingových důvodů“.

„Chceme něco získat pro naši sériovou výrobu a společně vyvíjet. Proto je pro nás LMDh důležitější než formule 1. Je to příliš vzdálené od našich produktů řady M, ale také příliš vzdálené z hlediska času se zaměřením na elektrifikaci.“