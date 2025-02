BMW slaví v Bathurstu vítězný double, Rossi na pódiu!

V poslední hodině závodu na ikonické australské trati Mount Panorama to byla bitva o první místo mezi BMW a Ferrari. Vedoucího Kelvina van der Lindeho dokázal na trati předjet hvězdný pilot Supercars Chaz Mostert ve Ferrari, Australan však následně musel ještě jednou do boxů pro palivo.

BMW se tak vrátilo na první pozici i díky tomu, že bylo za celý závod pouze desetkrát v boxech. Jihoafričan Kelvin van der Linde projel do šachovnicí jako první a bavorská značka tak oslavila premiérové vítězství ve slavné australské dvanáctihodinovce v rámci GT3 éry. Společně s Kelvinem se z vítězství radoval i jeho bratr Sheldon van der Linde a zkušený Brazilec Augusto Farfus.

Vítězný double pro BMW zajistil Švýcar Raffaele Marciello, který během závěrečné hodiny předjel Julese Gounona v typicky oranžovém Mercedesu v barvách firmy byznysmena a závodníka Kennyho Habula. Raffaele Marciello se radoval z druhého místa společně s úřadujícím jezdeckým šampionem IGTC Charlesem Weertsem a s devítinásobným mistrem světa silničních motocyklů Valentinem Rossim. Ital se při svém třetím startu v Bathurstu dočkal premiérových stupňů vítězů. Na Mercedes zbyly poháry za třetí místo, pro které si na pódium přišli Gounon, Habul a Luca Stolz. Bitvu až do posledních kol sledovalo na tribunách a přírodních svazích 51 372 diváků. Jedná se o druhou nejvyšší návštěvu v historii stále ještě mladého závodu.

Pro BMW je to zatím skvělý úvod roku 2025. Bavorská automobilka od letoška závodí s upravenou variantou svého speciálu M4 GT3 Evo, se kterým už před Bathurstem vyhrála 24h v Dubaji a 6h v Abú Zabí. BMW navíc přes zimu provedlo vývoj i na svém prototypu M Hybrid V8, což se pozitivně podepsalo už na jeho tempu v Daytoně. Pro letošní sezonu WEC, která startuje na konci února v Kataru, by tak mělo být BMW silným hráčem a to na všech frontách.

Sezona Intercontinental GT Challenge bude po Bathurstu pokračovat legendární čtyřiadvacetihodinovkou na Nürburgringu 21. a 22. června a hned o následujícím víkendu bude na týmy čekat další slavný čtyřiadvacetihodinový podnik ve Spa. Belgický závod patří též do kalendáře GT World Challenge Europe. IGTC poté bude pokračovat závodem na 1000 km v Suzuce v polovině září a jediný globální šampionát vozů GT3 poté vyvrcholí osmihodinovkou v Indianapolis 18. října.