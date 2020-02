Blýská se Williamsu na lepší časy? Russell je plný optimismu

George Russell si první den předsezonních testů užil. Ve srovnání s loňským vozem je letošní monopost Williamsu velkým skokem vpřed.

Russell nakonec odkroužil 73 kol a připsal si šestý čas. Oproti svému kvalifikačnímu času z loňska se loňský mladík zlepšil o půl vteřiny.

„Ovládání vozu je mnohem lepší. Už od prvního kola jsem mohl jet s vozem na hraně, zatímco loni jsem musel k autu přistupovat zvolna. Popravdě to loni zpočátku bylo docela děsivé, těžko jste si budovali nějaké sebevědomí.

Letos už to vypadá lépe. Je ale pravda, že ne každé auto, které se příjemně řídí, je také rychlé. Naštěstí se to zlepšilo i v této oblasti. Musíme teď jen zjistit, jestli jsme získali dostatek přítlaku, abychom mohli konkurovat soupeřům okolo nás,“ řekl Russell o obědové pauze.

Zlepšení vozu by také mělo přinést tolik potřebnou dávku optimismu a morálky:

„Je to nesmírně důležité. Minulá sezona měla do ideálu daleko, je skvělé, jak se s tím zaměstnanci stáje poprali. Celková konstrukce vozu je na jiné úrovni než loňský monopost, design je někde jinde. Před rokem jsme byli trochu ztraceni. Bylo to hlavně o budování charakteru. Nyní už se nemůžeme dočkat startu sezony a doufáme, že si konečně pořádně zazávodíme.“

