Bloomberg: Lawrence Stroll uvažuje o prodeji 25 procent týmu Aston Martin

Lawrence Stroll je vlastníkem týmu ze Silverstone od roku 2018, kdy zachránil tehdejší tým Force India a nechal jej přejmenovat na Racing Point. Z týmu se posléze stal tovární tým automobilky Aston Martin, jejíž akcie Stroll rovněž vlastní.

Podle agentury Bloomberg však nyní kanadský obchodník vážně uvažuje o tom, že by čtvrtinu akcií týmu prodal. A to i v souvislosti s tím, že by rád využil vzestupu týmu i rostoucí popularity formule 1 k tomu, aby zhodnotil svoji investici.

Zprávy o tom, že by Stroll mohl prodat část akcií svého týmu, ve kterém po boku Fernanda Alonsa závodí i jeho syn Lance, přicházejí ve chvíli, kdy se spekuluje o tom, že by do Astonu Martin mohl z Red Bullu přijít veleúspěšný designér Adrian Newey.

Podle novináře a bývalého pracovníka několika týmů F1 Petera Windsora k tomu však nedojde.

„Mám za to, že už mu bylo nabídnuto ze strany Aramca a Astonu Martin hodně peněz, ale on to odmítl. Nepřekvapuje mě to, protože si myslím, že ty peníze nepotřebuje. Nemyslím si, že peníze jsou pro Adriana motivací,“ uvedl Windsor ve svém podcastu na YouTube.