Blokování soupeřů v kvalifikaci. Podle Hornera je potřeba najít základní příčinu

Po každé kvalifikaci se řeší blokování nebo nedodržení maximálního času. Podle Christiana Hornera je potřeba místo lepení náplastí hledat primární příčinu.

Jezdci si dělali v přípravném kole mezery – jednak kvůli tomu, aby měli ve svém rychlém kole volnou trať, ale také kvůli tomu, aby mohli v tom přípravném zahřát pneumatiky.

FIA zavedla maximální čas pro všechna kola, čímž jezdce fakticky odsunula do boxů, kde si mezery vytvářeli tím, že parkovali na konci boxové uličky.

Na Interlagosu přišla další změna. Poznámky ředitele závodu uvádí, že si jezdci mají dělat mezery mezi světly na konci boxů a druhou safety car čárou. Někteří ale nezůstali v kvalifikaci dostatečně vlevo a dostali penalizaci za blokování soupeře – týká se to jezdců Alpine a Russella. Jiní zase museli parkující nebo pomalu jedoucí soupeře objíždět. Max Verstappen označil podobné řešení za „hrozné“.

„Prostě to příliš komplikujeme,“ řekl Horner pro Motorsport.com. Šéf Red Bullu sledoval, jak se Verstappen musel tento víkend v důsledku nových předpisů prodírat kolem ostatních vozů v boxové uličce.

„Existuje pravidlo pro výjezd z garáže, jízdu v boxové uličce a jízdu z boxové uličky. Musíte jít do základů: proč musí jezdci dělat tato výjezdová kola a podobně? Jděte k primární příčině.“

„Je to tlak v pneumatikách? Je to teplota pneumatik? Musíme jít k hlavní příčině problému, protože je to něco, co v F1 nebylo 50 let. Tak proč je to problém až nyní?“

„Myslím, že pro mě je to spíše hledání prvotní příčiny než lepení náplastí, které se stále opakují.“

„Máte spoustu velmi chytrých inženýrů, kteří se vždy snaží najít výhodu, a pneumatiky jsou tak trochu černé umění. Je v tom určitá mystika, když se vám podaří dostat pneumatiku do správného okna, a pneumatika má velký podíl na výkonu vozu. Je vidět, proč je do přípravy vloženo tolik úsilí.“