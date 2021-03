BLM, trička, klekání? Ecclestone by to všechno zakázal

Bernie Ecclestone si užívá rodinného života, ale samozřejmě i nadále sleduje dění v královně motorsportu, které zasvětil většinu života.

„Právě jsem se vrátil z nákupů se svým osmiměsíčním synem Acem,“ řekl Ecclestone pro Telegraph. „Byla to pro mě velká změna, ale zajímavá změna. Užívám si, že jsem zase otcem. Je dobré se probudit a podívat se, co ten malý ďábel udělal. V srdci mě to udržuje mladým.“

Ecclestone si na nedostatek práce nestěžuje, ale jeho role ve F1 už skončila. Není veřejným tajemství, že Chase Carrey a Ecclestone se moc nemuseli. S jeho nástupcem Domenicalim má lepší vztahy, takže asi nelze vyloučit, že se objeví v paddocku.

Kdybych tam stále byl, nebyl by na pódiu nikdo s tričkem proti rasismu.

V něm si to Ecclestone u některých lidí možná trochu „rozházel“ po svých loňských komentářích ohledně boje proti rasismu. S tématem přišel Hamilton, kterému se slova Ecclestona také nelíbila.

Svůj názor na toto téma Mr. E nezměnil. Spíše naopak. „Kdybych tam stále byl, nebyl by na pódiu nikdo s tričkem proti rasismu. To je jisté,“ říká Ecclestone. „Stoprocentně by se před závody neklečelo. Souhlasím, že sport by měl více podporovat rozmanitost, ale neměl by být používán jako politický nástroj.“

Ecclestona překvapilo, jak Hamilton reagoval na jeho slova o rasismu. „Nemyslím si, že opravdu pochopil, co říkám. Souhlasím, že musíme dát šanci více lidem. Nezapomeňte, že jsem byl prvním člověkem, který posadil černocha do auta formule 1. A podporoval jsem ho a podporoval jsem strašně mnoho černochů. Ale Lewis má nárok na svůj názor.“

„Řekl jsem jeho otci, že Lewis musí být opatrný, protože ho využívají lidé okolo Black Lives Matter, a berou si z ní spoustu peněz. A nikdo neví, kam vlastně jdou.“

Kromě BLM se samozřejmě Ecclestone vyjádřil i k současnému stavu formule 1.

„Myslím si, že nejdůležitější věcí na formuli 1 je to, aby byla konkurenceschopná. V posledních deseti letech byste to mohli říct jen dost těžko. Když jedete na závod, dobře víte, kdo bude na pole position a kdo vyhraje. Nebylo to tak i když dominovali Ferrari a Schumacher? Nemyslím si, že byste si někdy říkali, že bude stoprocentně na pole position a že pravděpodobně vyhrají.“

Kdyby měli koule, vrátí desetiválce.

„Lidé se mě ptají, zda bude F1 elektrická. Kdyby měli koule, vrátili by se k desetiválcům s normálním sáním. Tyhle motory dělaly hodně hluku. Jsme v showbyznysu. Někteří výrobci by odešli, nemyslím si, že by mezi nim bylo Ferrari, ale vzrostla by zábava, promotéři by prodali více lístků a zaplatili týmům více peněz. Pochybuji, že to udělají.“