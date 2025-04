Blíží se konec Imoly v kalendáři? Udržet dva italské závody v kalendáři bude těžké, přiznal Domenicali

Přestože patří Imola k tradičním okruhům, a stejně tak i k těm mezi fanoušky nejoblíbenějším, je poměrně pravděpodobné, že tato dráha po konci letošní sezony již nebude součástí programu velkých cen.

Připomeňme, že se Imola do kalendáře F1 vrátila během první covidové sezony, pod hlavičkou Velké ceny Emilie-Romagny poté, co předtím téměř 15 let v programu mistrovství světa chyběla.

Letos však Imole končí smlouva a vzhledem k tomu, že se do F1 tlačí nové destinace (tou první z nich bude v roce 2026 Madrid), je velmi reálné, že nebude prodloužena.

Imole navíc nepomáhá ani to, že ji v rámci italských okruhů konkuruje Monza, která si nedávno zajistila setrvání v kalendáři minimálně do roku 2031.

Možný konec Imoly, coby dějiště velké ceny, nyní naznačil i šéf F1 Stefano Domenicali.

„Itálie vždy byla a bude důležitou součástí formule 1,“ uvedl Domenicali v rozhovoru pro italskou rozhlasovou stanici RAI.

„Bude stále obtížnější pořádat dva závody v jedné zemi, protože zájem o F1 roste. Je to věc, se kterou se budeme muset v následujících měsících vypořádat. Je těžké, aby v této situaci Imola s Monzou zůstaly v kalendáři dlouho pohromadě,“ dodal Ital.