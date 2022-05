Bláznivou GP Indianapolis vyhrál Herta, rozhodla strategie

Dvaadvacetiletý Kaliforňan sice startoval až ze čtrnáctého místa, nakonec ovšem strávil ve vedení 50 z celkových 75 kol závodu. Herta porazil druhého Simona Pagenauda a vítěze kvalifikace Willa Powera na místě třetím. Svůj triumf přikládal především skvělému nastavení svého monopostu stáje Andretti.

„To je na tom to nejzajímavější. Nikdy nedostanete auto, které by fungovalo výborně na mokré i suché trati, to prostě není možné. Ale přesto to tak tentokrát bylo,“ popisoval Herta po závodě pro motorsport.com.

Herta vybojoval první triumf sezony pro Andretti Autosport a Hondu. Předchozí čtyři závody IndyCar vyhráli piloti s motory Chevrolet. Cestu za triumfem mu v sobotu odstartoval strategický tah jeho stáje. K mechanikům pro hladké pneumatiky zamířil už ve třetím kole.

Sestřih Grand Prix Indianapolis

„Tenhle krok byl pro nás rozdílový. Myslím, že tomto přezutí jsme vydělali až patnáct (ve skutečnosti třináct) míst. Zastavili jsme už ve třetím kole, ostatní stavěli až ve čtvrtém či pátém. Ze čtrnáctého místa jsem se tak dostal na první.“

„Bylo to skvělé, tým odvedl fantastickou práci. Připravili mi úžasné auto.“

Před posledním stintem závodu probíhala dlouhá diskuze mezi Coltonem Hertou a jeho otcem Bryanem, který se stará o synovu závodní strategii. Ve hře byl pit stop a přezutí na mokré pneumatiky s vidinou velmi reálného návratu deště, nakonec však padla volba na obutí bez vzorku. Stejný krok učinili i Hertovi rivalové v boji o vítězství, proto ho následný nutný návrat do boxů pro pneumatiky do deště nemusel mrzet. Na pit lane totiž v horšícím se počasí znovu zamířili i jeho soupeři.

„Říkal jsem, že ty aktuální podmínky jsou spíš na mokré pneumatiky, ale dodal jsem, že jestli si myslí, že trať bude usychat či naopak více moknout, tak to můj názor může ještě změnit. Očekávali jsme mírné osychání, proto jsme se rozhodli pro suché pneumatiky. Okamžitě po návratu na trať jsem už věděl, že to bude těžké. Do vysílačky jsem ale řekl, že pokud máme informace o zlepšení podmínek, tak ať zůstaneme na hladkých gumách.“

„Pak, jak si myslím, v boxech zahlédli více blížícího se deště na radaru. Udělali jsme špatné rozhodnutí, nicméně naštěstí každý následoval našeho příkladu. Takže jsme vlastně nic neztratili,“ popsal Colton Herta klíčové fáze závodu.

Po pěti závodech a prvním triumfu v roce 2022 je Colton Herta šestý v šampionátu z elitní pětkou ve složení Will Power, Álex Palou, Scott McLaughlin, Josef Newgarden, Scott Dixon.

Příští závod je ten největší ze všech. 106. ročník 500 mil Indianapolis je na programu v neděli 29. května.